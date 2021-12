Jetez un œil à l’intérieur du vrai ranch Dutton

Les ensembles de Yellowstone ont l’air si réels parce qu’ils le sont. Le Chief Joseph Ranch à Darby, dans le Montana, joue le Yellowstone Dutton Ranch dans l’émission Paramount Network. Le ranch appartient à Shane Libel, qui a été rejoint par Carla Curry, décoratrice de plateau de Yellowstone, lors d’une visite de la maison Paramount publiée avant le début de la saison 4. John Dutton de Kevin Costner et sa famille vivent dans le manoir en rondins de 5 000 pieds carrés construit sur le ranch en 1917 pour le magnat du verre William Ford.

Dans le court reportage en coulisses, Libel a expliqué que sa famille est sur une corde raide entre garder le ranch authentique à son atmosphère d’origine tout en le mettant à jour selon les normes modernes pour leurs invités. « Je peux faire une liste d’un kilomètre et demi de choses que nous avons améliorées, mais nous avons une responsabilité », a déclaré Libel. « Je veux dire, nous vivons ici, nous possédons ceci … mais nous ne le possédons vraiment pas parce que nous sommes juste ici jusqu’à la prochaine personne à qui nous le remettons [comes along]. »

Curry a noté comment le manoir est devenu un personnage de la série. La plupart de ce que les fans voient dans le manoir étaient là bien avant que Yellowstone ne commence le tournage. Même les lumières sont à l’origine des lumières Tiffany du début des années 1900. « Ce sont des choses qui sont intrinsèquement correctes pour cette période de temps et nous sommes simplement ravis d’avoir [them] dans notre royaume de [the] Le monde de Dutton », a déclaré Curry. « Cela ne pourrait tout simplement pas être plus précis. » L’ensemble contient un véritable mélange de nouveaux meubles et d’anciens héritages de la famille Dutton. La production laisse les meubles là-bas toute l’année pour que la famille de Libel continue à utiliser .

Dans une interview de 2018 avec Page Six, le directeur du site Mark Jarrett a déclaré que la production de Yellowstone avait signé un accord pour utiliser le ranch pendant cinq saisons. « L’accord que nous avons conclu pour la propriété était une retenue mensuelle avec des frais quotidiens attachés », a expliqué Jarrett. « Il y aurait des frais journaliers pour la construction de la propriété. Si nous filmions, il y aurait eu des frais supplémentaires. S’il s’agissait d’une autre famille, je ne sais pas si l’accord aurait été conclu, avec Hollywood à votre porte. Je ne peux pas en dire assez sur les libelles. »

L’un des défis de l’utilisation d’une vraie maison pour la production est d’essayer de filmer sans endommager le manoir historique. Les caméras et les lumières nécessitent beaucoup de câbles, qui devaient tous être enveloppés dans des couvertures autour des bois, a expliqué Harrett. « Ils utilisaient des lumières standard sur des supports au sol. Il y avait des tapis en caoutchouc sur le sol pour protéger le bois. Les gens mettaient des chaussons sur leurs bottes de construction s’il pleuvait. Nous avions un accès limité à l’intérieur de la maison », a-t-il déclaré. « L’équipage était très réceptif. Ils ont compris que tout le ranch était un décor ‘chaud’. Vous ne pouviez même pas conduire dans l’herbe. »

Yellowstone en est maintenant à sa quatrième saison, avec de nouveaux épisodes diffusés le dimanche à 20 h HE sur le réseau Paramount. Les trois premières saisons sont disponibles en streaming sur Peacock. La série prequel du co-créateur Taylor Sheridan, 1883, fait ses débuts sur Paramount+ le 19 décembre.