Jetez un œil à l’oie et à d’autres nouveaux emojis à venir sur votre téléphone en 2022

Depuis 1988, le Consortium Unicode travaille discrètement dans les coulisses pour normaliser la façon dont le texte est affiché sur le Web. En 2010, il a d’abord intégré la prise en charge du premier lot de 722 emoji. Depuis lors, des centaines d’autres ont été ajoutées, le dernier lot étant officialisé en septembre. Aujourd’hui, nous avons eu notre premier aperçu des propositions pour le prochain lot.

Alors que certaines des nouvelles inclusions partagées par le blog Unicode sont destinées au plaisir, comme la paire de maracas, une oie et une tête d’orignal, d’autres sont plus banales, comme une sélection de cœurs dans trois nouvelles couleurs . Si vous recherchez de nouveaux visages, vous pourriez être déçu – le seul ajout est un « visage tremblant » censé ressembler à un choc ou à un tremblement de terre. Il est important de noter que ce ne sont que des candidats provisoires pour l’inclusion dans Unicode, donc certains d’entre eux peuvent ne pas faire la coupe finale. Cela dit, n’importe laquelle de ces sélections pourrait se retrouver dans vos textes l’année prochaine.

Pour qu’un emoji fasse partie d’Unicode, il doit être proposé, ce que tout le monde peut faire entre le 15 avril et le 31 août d’une année donnée. Après cela, il appartient au sous-comité Unicode Emoji de décider en fonction d’une sélection de facteurs.

Le groupe prend en compte les commentaires du public, donc si vous souhaitez donner votre avis, vous pouvez le faire ici. Tout emoji qui fait la coupe sera inclus dans Unicode 15.0, dont l’arrivée est prévue en septembre 2022.

