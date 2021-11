Jetez un œil au charmant RPG Le roi cruel et le grand héros

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

En été, NIS America a révélé The Cruel King and the Great Hero, ce qui était une bonne nouvelle pour les fans de Sayaka Oda et de sa version précédente – La princesse menteuse et le prince aveugle. Il a une approche visuelle accrocheuse similaire, et maintenant le nouveau titre a une bande-annonce de gameplay (ci-dessus) pour créer l’anticipation.

Il devrait arriver le 4 mars, et ci-dessous fait partie de la description officielle du jeu.

Le Roi Cruel et le Grand Héros est un jeu de rôle. Rejoignez une jeune fille nommée Yuu en quête de devenir un grand héros, participant à des aventures mémorables dans le processus.

Le monde est magique : vous explorerez des forêts fantaisistes représentées dans un style artistique réconfortant dessiné à la main, rencontrerez et combattrez des monstres, et même nouerez des relations avec certains d’entre eux.

Ce n’est peut-être pas votre première aventure, mais c’est celle de Yuu, et elle va avoir besoin de toute l’aide possible.

Nous pouvons nous attendre à combattre des monstres, à explorer des environnements de « défilement 2D » et à trouver également des objets cachés pour débloquer des cadeaux supplémentaires.

