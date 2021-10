Jetez un œil au gameplay redémarré de Saints Row ici

Les Volition l’équipe s’est associée à Informateur de jeu pour partager de nouvelles séquences de gameplay de Saints Row, en révélant un peu plus sur le monde de Santo Ileso.

Le nouveau clip de deux minutes – intégré ci-dessous – montre plus de détails dans l’interprétation particulière du sud-ouest américain, nous emmenant dans une visite éclair de certains de ses lieux pittoresques. C’est très différent de Steelport, ce qui nous fait penser que redémarrer la série était une bonne idée, après tout.

C’est tout à fait San Andreas, à certains égards aussi; les villes cédant la place à des étendues désertiques ouvertes nous rappellent le classique de Rockstar (qui revient sur les plates-formes modernes plus tard cette année, soit dit en passant). À l’instar des autres jeux de bac à sable notables, Saints Row sera navigable en voiture, en moto, en wingsuit, etc.

Si une partie du gameplay ci-dessus semble un peu saccadée et rugueuse, c’est parce qu’elle provient d’une première version du jeu. « Veuillez noter que ce gameplay de Saints Row est une séquence pré-alpha fournie par Deep Silver et représente un jeu encore en développement », indique une note sur la vidéo.

Si cela vous a donné envie d’en savoir plus sur le prochain jeu d’action, vous pouvez également découvrir plus de gameplay de Saints Row sur le lien, ou lire notre aperçu ici.

Cette nouvelle version de Saints Row a été révélée lors de la gamescom Opening Night Live et suit les exploits d’un groupe d’amis qui se lancent dans leur propre aventure criminelle dans le but de devenir Self Made.

Saints Row sortira le 25 février sur PC via Epic Game Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.