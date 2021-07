Jetez un œil aux nouveaux skins de la mise à jour estivale d’Overwatch

Prenez votre crème solaire et une glacière pleine de bière légère, il est temps d’aller à la plage dans la nouvelle mise à jour des jeux d’été d’Overwatch. Et aussi, le terrain de football. Et le grill, et le bar.

Après le lancement du jeu croisé le mois dernier, les Jeux d’été 2021 ramèneront Lucioball pour que les joueurs puissent faire équipe sur toutes les consoles, et le nouveau remix de Lucioball, a deux balles en jeu tout le temps et des balles bonus valant des points supplémentaires apparaissant périodiquement autour du arène.

Du 20 juillet au 10 août, jouer à 9, 18 et 27 jeux en Quick Play, Arcade ou Competitive Play vous rapportera des récompenses, et gagner un de ces jeux compte comme « jouer » à deux jeux. 9 jeux vous donneront une icône de joueur, 18 jeux vous donneront un spray et 27 jeux vous donneront l’un des trois skins épiques selon la semaine :

Ocean King Winston (Epic, disponible la première semaine)

Sunset Pharah (Epic, disponible la deuxième semaine)

Nihon Hanzo (Epic, disponible la troisième semaine)

Les nouveaux skins légendaires que vous pouvez débloquer à tout moment au cours des trois prochaines semaines sont les suivants :

Sprinkles Mei (Légendaire)

Sirène Symmetra (Légendaire)

Ashe au bord de la piscine (Légendaire)

Plongée Sigma (Légendaire)

Arbitre Orisa (Légendaire)

Quelle peau espérez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!