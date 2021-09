Jetez un œil aux nouvelles couleurs de coque possibles pour l’iPhone 13

Dans environ 24 heures, Apple annoncera le nouvel iPhone 13 lors de son événement “California Streaming”. Avec cela, nous apprendrons également à connaître les étuis pour les nouveaux iPhones. Maintenant, les images sur le Web nous donnent un premier aperçu de la nouvelle gamme de couleurs de boîtier.

Selon le leaker Majin Bu, Apple publiera au moins huit nouvelles couleurs pour les coques en silicone de l’iPhone 13. Ils ont un bilan mitigé de fuites de produits Apple, mais il avait raison à propos des nouvelles couleurs de coque pour iPhone annoncées lors de l’événement “Spring Loaded” plus tôt cette année.

Si cette image s’avère exacte, Apple proposera de nouveaux étuis pour iPhone 13 plus brillants et plus éclatants avec du graphite, du bleu clair, du vert nuit, du bleu foncé, de l’orange, du rouge, de la crème et du rose.

Le leaker montre également la collection de cuir pour la gamme iPhone 13 avec du noir, du violet foncé, du lilas, du vert noirâtre et du brun jaunâtre, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Habituellement, lorsque les saisons changent, Apple introduit de nouvelles couleurs de boîtier assorties. La dernière fois, Apple a apporté des étuis plus colorés car l’hémisphère nord était au printemps. Maintenant, à l’approche de l’automne, les couleurs sont plus sobres.

Parallèlement à l’iPhone 13, Apple présenterait une toute nouvelle gamme Apple Watch Series 7 et la troisième génération tant attendue des AirPod.

Assurez-vous de suivre la couverture . de l’événement “California Streaming” de demain.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :