Jethro Tull signe avec Insideout Music ; L’album ‘The Zealot Gene’ est attendu pour début 2022

Musique InsideOut/Sony Musique a annoncé la signature de légendes du rock progressif JÉTHRO TULL. Le groupe a déjà terminé un nouvel album intitulé “Le Gène Zélote”, ce qui peut être attendu début 2022.

Ian Anderson avait ceci à dire à propos de la nouvelle signature : “Après 54 ans dans le monde de l’enregistrement musical, c’est avec un grand plaisir que je signe maintenant JÉTHRO TULL à une maison de disques qui me rappelle, à bien des égards, l’ancien Chrysalide label — à la fois en tant qu’indépendant et dans ses dernières années en partenariat avec IEM. Voici de vrais musiciens passionnés par le meilleur et le plus créatif de la musique rock. Nous attendons avec impatience une relation longue et fructueuse et d’autres sorties à venir.”

Musique InsideOut gestionnaire d’étiquettes Thomas Waber déclare : « Ajout JÉTHRO TULL à la liste est un honneur incroyable pour nous. Le groupe est de véritables innovateurs du genre et nous sommes impatients de travailler avec eux sur leur nouvel album. Nous sommes sûrs que leurs innombrables fans seront aussi enthousiastes que nous.”

Anderson formé un groupe de blues et de jazz fusion au milieu des années 60 et le nom changea fréquemment jusqu’à ce qu’un agent, avec un intérêt pour l’histoire, les réserve comme JÉTHRO TULL, et le nom est resté. Ian a pris la flûte, car il sentait qu’il ne correspondrait jamais Eric Clapton en tant que guitariste et, avec un manteau acheté pour se protéger du froid dans un lit à courant d’air, l’image du ménestrel ébouriffé et flûté est née.

TULLle premier album de, “C’était”, a reçu des critiques favorables et s’est bien vendu lors de sa sortie en 1968. La percée commerciale a eu lieu l’année suivante lorsque “Vivant dans le passé”, avec sa signature de temps 5/4 inhabituelle, a atteint le numéro 11 dans le classement des célibataires et une apparition sur “Le top des pops”, exécutant le hit n°4 “La promesse de la sorcière” amené TULL à un public beaucoup plus large.

Musicalement, un thème historique se développait qui Anderson exploité comme la force créatrice derrière une série d’albums acclamés par la critique, dont “Se lever”, “Avantage”, “Scaphandre autonome”, “Épais comme une brique” et “Jeu de la Passion”.

JÉTHRO TULL est devenu l’un des groupes les plus distinctifs et originaux à tomber sous l’égide du “rock progressif” et cela les distingue toujours comme l’un des groupes les plus appréciés du genre.

Plus de 50 ans après, Ian Anderson et JÉTHRO TULL continuer à présenter quelque 70 à 100 spectacles chaque année à travers le monde. Andersonl’énergie et l’enthousiasme de sa musique font encore JÉTHRO TULL concerts une expérience à savourer.

Le groupe est actuellement composé de :

Ian Anderson – Flûte, guitare acoustique, harmonica, chant



Joe Parrish-James – Guitare



Florian Opahlé – Guitare (album uniquement)



Scott Hammond – Tambours.



John O’Hara – Piano, claviers et accordéon



David Goodier – Basse

