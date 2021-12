Jethro Tull sort le clip de son nouveau single « Sad City Sisters »

sommités du rock progressif britannique JÉTHRO TULL sortira son premier album studio de nouveau matériel en plus de 18 ans, « Le Gène Zélote », le 28 janvier 2022 via Musique InsideOut. Le clip du deuxième single du LP, « Sœurs de la ville triste », peut être vu ci-dessous. Le clip a été réalisé par le cinéaste iranien Sam Chegini, qui a précédemment créé un clip pour le classique très apprécié « Scaphandre autonome ».

TULL chef d’orchestre Ian Anderson commentaires du morceau : « « Sœurs de la ville triste » me rappelle un samedi soir à Cardiff, au Pays de Galles, alors que je rentrais chez moi après notre concert au St David’s Hall il y a quelques années. Cela aurait tout aussi bien pu être n’importe quelle ville du Royaume-Uni, je suppose, ou même la plupart des villes du monde occidental. Qu’est-ce qui pousse les jeunes gens acharnés et vulnérables à se glisser si facilement dans cette tragique perte de dignité et à finir par s’étaler ivres dans une rue humide et venteuse à minuit ? »

Un record qui a commencé à se dessiner dès 2017, « Le Gène Zélote », à bien des égards, cherche à défier les conventions à une époque où le métier d’artiste de tournée et d’enregistrement n’a jamais été confronté à plus d’incertitudes.

Anderson n’a aucune réserve sur le rôle pour lequel le mythe et les thèmes de la narration biblique ont joué dans le contenu lyrique du nouvel album, en disant : ressentent toujours le besoin de remettre en question et de tirer des parallèles parfois impies du texte. Le bon, le mauvais et le carrément laid dressent leur tête tout au long, mais sont ponctués d’éléments d’amour, de respect et de tendresse. «

Retour sur la perturbation bouleversante de la pandémie de coronavirus, qui a finalement mis fin aux plans de tournée du groupe et aux espoirs d’une sortie en 2020 pour « Le Gène Zélote », Anderson « C’était si soudain. Au milieu des inquiétudes et des avertissements de la communauté scientifique et de quelques politiciens plus éclairés, nous nous sommes tous retirés dans l’incrédulité dans nos maisons pour attendre la fin de la tempête. »

« Le Gène Zélote » seront offerts dans les formats suivants :

* CD digipak en édition spéciale



* Gatefold 2LP+CD+LP-livret



* Artbook limité 2CD + Blu-ray



* Artbook de luxe limité 3LP + 2CD + Blu-ray

Les deux éditions du livre d’art comportent un deuxième CD de démos et d’idées initiales, ainsi que des notes de pochette étendues et une interview avec Ian Anderson entrepris par Tim Bowness.

L’artbook deluxe 3LP+2CD+Blu-ray est livré sur vinyle blanc et comprend un troisième LP avec les démos brutes. Il comprend également un slipmat et un tirage d’art numéroté.

« Le Gène Zélote » liste des pistes :

01. Mme Tibbets (5:54)



02. Les contes de Jacob (2:13)



03. Le mien est la montagne (5:40)



04. Le gène zélote (3:54)



05. Shoshana qui dort (3:41)



06. Sœurs de la ville triste (3:40)



07. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)



08. La trahison de Joshua Kynde (4:06)



09. Où est passé le samedi ? (3:53)



dix. Trois amours, trois (3:30)



11. En bref Visite (3:00)



12. Le pêcheur d’Ephèse (3:41)

Avec plus de 30 albums à son actif et des ventes totalisant plus de 50 millions, JÉTHRO TULL est l’un des groupes de rock les plus réussis de tous les temps avec un catalogue qui contient des classiques qui résonnent encore aujourd’hui. Dirigé par Ian Anderson, TULL continue toujours de tourner dans le monde entier, divertissant un public de tous âges.

Le groupe est actuellement composé de :

Ian Anderson – Flûte, Guitare Acoustique, Harmonica, Voix



Joe Parrish-James – Guitare



Florian Opahlé – Guitare (album uniquement)



Scott Hammond – Tambours.



John O’Hara – Piano, claviers, accordéon



David Goodier – Basse



