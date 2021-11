Jeton d’attention de base

Construit au-dessus de la blockchain Ethereum, Basic Attention Token (BAT) est un jeton utilitaire utilisé par les spécialistes du marketing numérique pour payer des publicités sur le navigateur Brave, un concurrent axé sur la confidentialité de Chrome de Google et Firefox de Mozilla. Contrairement à de nombreux navigateurs Web, Brave bloque les publicités et le suivi par défaut ; Cependant, les utilisateurs qui souhaitent voir des publicités peuvent choisir de rejoindre un programme qui les rémunère en BAT pour les visionner.

Les annonces diffusées par Brave proviennent de partenaires de confiance, et l’historique de navigation ou les préférences d’un utilisateur ne sont jamais rendus publics.

Prix ​​BAT

BAT a été lancé en 2017 pour remédier aux problèmes rencontrés avec la publicité numérique, à savoir les atteintes à la vie privée des utilisateurs, la baisse des revenus des éditeurs traditionnels et l’incapacité des annonceurs à évaluer l’efficacité de leurs publicités.

Contrairement à la plupart des autres crypto-monnaies qui libèrent progressivement de nouveaux jetons en circulation au fil du temps, les 1,5 milliard de jetons BAT (l’intégralité de son offre) ont été créés lors de son lancement. Un milliard de jetons BAT ont été vendus dans le cadre d’une offre initiale de pièces (ICO) qui s’est vendue en moins de 30 secondes et a permis de récolter 35 millions de dollars (156 250 ETH, à l’époque). Quelque 200 millions de jetons BAT ont été réservés au personnel de Brave, et les 300 millions de BAT restants ont été alloués à un « pool de croissance des utilisateurs ». Ce pool fournit des jetons pour les « subventions BAT » ; jetons gratuits remis aux nouveaux utilisateurs lorsqu’ils téléchargent le navigateur Brave afin qu’ils puissent commencer sans avoir à se séparer de leur propre argent.

BAT sert de jeton de paiement exclusif pour le navigateur Brave. Les annonceurs sont tenus d’acheter de l’espace publicitaire à l’aide du BAT, les utilisateurs reçoivent le BAT pour la visualisation des publicités et peuvent également donner un pourboire à leurs créateurs de contenu préférés à l’aide du jeton.

Le 9 avril 2021, le prix BAT a atteint un niveau record de 1,65 $ après que Grayscale Investments (une société sœur de CoinDesk) a annoncé le lancement de son nouveau Basic Attention Token Trust. Entre mai et juin, cependant, les prix ont chuté de plus de 70% alors que les nouvelles de la répression en Chine et les inquiétudes concernant la consommation d’énergie de Bitcoin ont tourmenté les marchés.

Comment fonctionne BAT ?

Le Basic Attention Token est associé au navigateur Brave. Une fonctionnalité appelée Brave Rewards permet aux utilisateurs de Brave de contribuer aux BAT sur les sites qu’ils visitent. Lorsqu’une personne active Brave Rewards, son navigateur comptabilise le temps qu’elle passe sur chaque site et répartit la contribution mensuelle BAT de cette personne entre les sites qu’elle visite. Brave Ads permettra aux gens de choisir de gagner des BAT en fonction de leur temps, ou « attention » (d’où le nom du jeton).

Lorsque quelqu’un active Brave Ads, son navigateur commence à apprendre ses préférences pour afficher occasionnellement des publicités pertinentes. Brave Rewards utilise un système de contribution anonyme afin que personne ne puisse voir quels sites Web chaque utilisateur choisit de soutenir.

Dans son livre blanc, BAT a déclaré qu’aucun nouveau jeton ne serait créé une fois le pool de croissance des utilisateurs épuisé, ce qu’il est maintenant.

Événements clés et gestion

BAT a été fondée en 2015 par Brian Bondy et Brendan Eich, co-fondateur du navigateur Mozilla Firefox et créateur du célèbre langage de programmation Javascript. Crunchbase compte Fundamental Labs, ICONIUM, Genesis One Capital, All Blue Capital, Henok Tekle et Alexis Berthoud parmi les principaux investisseurs de BAT.

En février 2021, Brave a dévoilé une nouvelle feuille de route pour le développement de BAT qui comprend des plans pour un Brave Wallet, un nouvel agrégateur d’échange décentralisé pour permettre les échanges de jetons et réduire la dépendance vis-à-vis du protocole de déclaration de confirmation des annonces Brave et passer à la validation anonyme des événements de confirmation des annonces sur la blockchain. .

En juin 2021, Brave a lancé un moteur de recherche préservant la confidentialité en version bêta, appelé « Brave Search ».