Jeton de hachage standard Ethereum

Des problèmes tels que le seuil élevé pour que les gens s’engagent dans l’exploitation minière, les difficultés de communication avec les gardiens des machines minières et l’exploitation et la maintenance quotidiennes des machines minières ont découragé de nombreux investisseurs débutants. Les coûts miniers et le niveau de difficulté des participants ordinaires ont considérablement augmenté, et l’ère de la croissance exponentielle de l’industrie minière est révolue à jamais.

Ces dernières années, de nombreuses plates-formes de cloud computing ont vu le jour. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’acheter des machines d’extraction. Ils peuvent profiter des revenus de l’exploitation minière simplement en achetant des contrats de hachage. Cependant, en raison d’une divulgation insuffisante d’informations par les plates-formes sur les mines, les machines minières, les équipements, etc., il est difficile pour les utilisateurs de juger de la qualité du hashrate, de l’état de l’opération en temps réel et des données de revenus. est exposé à de grands risques.

Pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, EHash ose être le premier. L’équipe intègre des ressources industrielles et adopte un fonctionnement intelligent et un modèle de supervision tripartite, pour résoudre efficacement les défis auxquels sont confrontés les mineurs individuels, tels que l’asymétrie de l’information, le monopole du canal des machines minières et le désordre de l’industrie. EHash émet des jetons de hachage et établit un système standardisé pour les jetons de hachage.

La révolution du paradigme pour le jeton de hachage standard

À partir de la conception de haut niveau, EHash est différent des autres jetons de hachage sur le marché.

EHash est le jeton de hashrate standard natif d’Ethereum, et c’est également le premier projet DeFi à réformer le hashrate d’Ethereum.

En tant que fondement de la blockchain, l’industrie minière a créé une nouvelle approche opérationnelle, un mécanisme de profit et un modèle de création de richesse via le jeton de hachage standard Ethereum EHash en 2021.

Au moment où EHash est sorti sur Gateio, il est devenu un projet DeFi phénoménal. La prime de marché supérieure dont elle a fait preuve a révélé la large reconnaissance de son modèle leader par l’ensemble de l’industrie et les investisseurs.

EHash est un jeton qui ancre le hashrate de l’Ethereum PoW. Chaque EHash correspond à 0,01 MHash / s d’Ethereum PoWhashrate.

Toutes les données de jetons, telles que le volume total, la répartition des stocks, le revenu quotidien, sont transparentes et disponibles sur le réseau Ethereum. Le hashrate réel qui prend en charge la valeur d’EHash est également transparent et disponible à partir de pools de minage, tels que F2Pool, l’un des plus grands pools de minage Ethereum au monde.

Les revenus miniers EHash sont automatiquement transférés à l’adresse de l’utilisateur chaque jour via le contrat intelligent. Les détenteurs d’EHash n’ont pas besoin d’acheter des machines d’extraction comme les mineurs Ethereum traditionnels.

La conception ci-dessus est le logiciel sous-jacent du mécanisme «prime de marché élevée + double revenu» d’EHash, le modèle de machine à mouvement perpétuel.

Staking EHash équivaut à l’exploitation minière avec une machine d’extraction Ethereum. Ainsi, les détenteurs gagneront le double du revenu – le bénéfice net de l’extraction d’Ethereum et la prime de liquidité d’EHash lui-même.

En ce qui concerne la prime attendue pour l’EHash, d’une part, les détenteurs de jetons peuvent échanger des jetons à tout moment et profiter de la liquidité élevée de Gateio, et la prime de liquidité qui en résulte peut être très élevée; d’autre part, comme EHash est soutenu par la valeur réelle d’Ethereum, il augmentera en fonction de la valeur d’Ethereum. En ce sens, sa capacité premium est évidente.

Exécution par contrat intelligent et répartition des bénéfices via une méthode financière décentralisée.

La principale raison qui fait qu’EHash surclasse de loin l’exploitation minière traditionnelle dans le cloud et d’autres soi-disant «jetons de hachage» est sa tentative innovante de «minage spéculatif DeFi».

Les détenteurs d’EHash peuvent accéder à la plate-forme de prêt DeFi pour hypothéquer EHash et gagner un revenu de prêt, tout en pouvant emprunter d’autres pièces stables à des taux d’intérêt bas, puis les échanger contre des EHash. À l’heure actuelle, le revenu des utilisateurs provenant de la possession d’EHash est EHash APR × Leverage Rate + Mortgage EHash APR. En d’autres termes, ils augmentent vos revenus. Nous cherchons à lancer EHash sur la principale plate-forme de prêt DeFi, et de bonnes nouvelles sont attendues prochainement.

Dans le même temps, afin de créer une liquidité suffisante pour la circulation d’EHash, nous allons également commencer l’extraction de liquidité d’EHash pour d’autres jetons.

Par conséquent, EHash peut empêcher la survenue de pertes accidentelles, telles que les risques courants de commandes non annulables et d’opérations de boîte noire dans le cloud mining, dans la mesure du possible, tout en générant un revenu constant.

La vision à long terme d’EHash n’est pas seulement de fournir un moyen pratique pour les utilisateurs ordinaires d’obtenir le hashrate Ethereum et de combler le fossé entre le cercle des jetons et le cercle minier. Plus important encore, leur objectif est de créer un actif liquide permettant aux détenteurs d’EHash de bénéficier de l’ensemble du boom DeFi.

Faits saillants de Ehash

Le jeton de hachage peut abaisser le seuil permettant aux utilisateurs de s’engager dans l’exploitation minière et de profiter des revenus de l’exploitation minière sans avoir à construire leurs propres mines. Par rapport à l’exploitation minière ordinaire, les machines minières ont des problèmes tels que des prix élevés, une courte durée de vie et des difficultés d’entretien. Le jeton de hachage, en revanche, peut garantir un revenu stable à tout moment, une fois pour toutes. Si le prix du jeton devrait augmenter, le prix du hashrate augmentera et le jeton du hashrate aura également une prime. Les utilisateurs peuvent profiter de la liquidité du hashratetoken. Le jeton de hachage cartographie les actifs précieux et les revenus futurs stables, vous obtiendrez une meilleure liquidité après l’ouverture de la transaction. Le jeton de hachage et la machine d’extraction physique sont attachés 1: 1, tous les hachages sont tokenisés et les données de hachage en temps réel du pool de minage tiers peuvent être vérifiées à tout moment. Un mécanisme transparent de surveillance des utilisateurs garantit la sécurité et la fiabilité des investissements et élimine fondamentalement le faux minage et le faux hachage.

Dans le but de créer un environnement minier transparent où chacun peut participer, surveiller et bénéficier, pour enrichir l’écologie de l’industrie minière et aider au développement sain de l’industrie de la blockchain, EHash s’engage toujours à promouvoir l’intégration de l’économie réelle et la technologie blockchain. et mettre en œuvre l’application intégrée de la technologie blockchain dans les réformes industrielles.

Il y a une autre bonne nouvelle qu’EHash est sur le point de lancer sur la plate-forme d’échange de devises numériques MXC. En parlant de l’échange MXC, je pense que tout le monde le connaît. Le concept de base de l’échange MXC est le suivant: développer des jetons potentiels et permettre aux traders et aux investisseurs de partager la richesse apportée par la technologie blockchain et d’obtenir des services de transaction plus riches, plus sûrs et plus fiables. MXC est également une plate-forme d’échange d’actifs numériques sécurisée, hautement efficace et basée sur la communauté qui a émergé au sommet de la vague. Il intégrera parfaitement les avantages des transactions centralisées et décentralisées, avec une forte liquidité, une haute sécurité, une crédibilité et une transparence. Il prend en compte l’équité, la transparence et le développement efficace, et a créé des projets chauds un après un.

Dans ce cycle de DeFiboom, l’échange MXC est susceptible de trouver les projets les plus potentiels sur le marché commercial actuel.

Le lancement d’EHash dans Max confirme que la technologie de base d’EHash est de pointe et que son consensus est fort.

conclusion

À l’avenir, EHash est très susceptible de devenir la principale porte d’entrée pour les gens d’entrer dans le monde de l’exploitation minière de la blockchain, ce qui aurait une grande importance et une grande valeur pour l’industrie.

Dans tous les cas, personne ne peut empêcher la roue de la blockchain d’avancer. L’avenir de la blockchain sera de plus en plus prospère et florissant. Avec le modèle minier innovant actuel d’EHash, il est sûr de mener la tendance du minage blockchain.

Lien officiel: www.ehash.co

Twitter: https://twitter.com/EHashDeFi

Télégramme en anglais: http://t.me/EHashGlobal

EHash Turquie: https://t.me/ehashturkey

EHash Philippines: https://t.me/Ehash_Philippines

Reddit: https://www.reddit.com/user/EHashGlobal