Jeton de noblesse révolutionnaire 25K$ Tournoi Fortnite : Résultats

Nobility, un jeton de crypto-monnaie qui vise à transformer le paysage de l’esport en offrant des tournois, des prix et des offres de la plus haute qualité, a organisé un tournoi le week-end dernier, qui a été diffusé sur Twitch en collaboration avec NobleGG, selon un communiqué de presse. Le tournoi a réuni certains des meilleurs joueurs de Fortnite en Amérique du Nord. Le premier prix de 10 000 $ est finalement allé à Faze Cented, mais Bugha et Whofishy étaient sur leurs talons dès le début. Les trois prétendants ont rapidement franchi la barre des 100 points.

FaZe Cented a gagné avec 137 points

FaZe Cented a remporté le plus gros prix avec un score de 137 points, à seulement 5 points de différence par rapport à Rocaine, classé deuxième, avec 132 points. Cryp, Whofishy et Bugha complètent le top cinq avec respectivement 129, 128 et 120 points. Le montant total des prix était de 25 000 $.

Sur la noblesse

Nobility est un jeton fonctionnant sur la Binance Smart Chain, qui vise à transformer le monde de l’esport en aidant les créateurs de contenu à gagner plus en jouant au jeu qu’ils aiment, en organisant et en proposant des tournois à gros prix et plus de cas d’utilisation qui résoudront les problèmes au sein de la communauté. . La plate-forme souhaite résoudre les problèmes liés aux limites actuelles de l’industrie de l’esport en combinant l’utilisation de la technologie blockchain avec les avantages de DeFi pour créer de l’innovation au sein de l’industrie. Son objectif est de créer un modèle durable, équilibré et équitable pour tous les acteurs du marché.

2% de chaque transaction effectuée avec Nobility est allouée au marketing, au développement commercial, aux prix des tournois d’esports, à la gravure manuelle, aux événements communautaires, aux dons de bienfaisance, au financement de bourses d’études, aux cadeaux, etc. Un autre 2% est ajouté au pool de liquidités pour aider à rendre le marché plus stable. Enfin, 7% sont redistribués en poids aux détenteurs notés BUSD.

Objectifs symboliques

Nobility voulait lancer sa nouvelle crypto-monnaie, créer une présence sur les réseaux sociaux et finalement être répertoriée sur CoinGecko et CoinMarketCap. Son objectif initial était de créer une dynamique au sein de l’espace esports, suivi du lancement de tournois. Au troisième trimestre, son objectif était d’intensifier les compétitions et de maintenir l’utilité du jeton, ainsi que de répertorier son jeton comme option de paiement sur des plateformes telles que Steam et Blizzard. Enfin, ils souhaitent présenter les tournois annuels Nobility LAN pour attirer l’attention sur les plus grands créateurs de contenu esports.

Le tournoi Fortnite de 25 000 $ de jeton de noblesse révolutionnaire : les résultats sont apparus en premier sur Invezz.