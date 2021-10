Jeton de revenu pour les investisseurs cryptographiques

[Featured Content]

L’industrie de la crypto offre de nombreuses options d’investissement, du day trading au HODLing et à l’agriculture de rendement, la liste est longue. Cependant, trouver la meilleure opportunité et en tirer parti est tout un défi car il existe plus de 6 000 projets de crypto-monnaie.

Bien que chaque projet prétende être différent, aucun n’a offert la possibilité aux passionnés de crypto d’investir indirectement dans des startups en achetant simplement une pièce ou un jeton.

Un prochain projet de blockchain baptisé Revenue Coin’ vise à créer le premier token de revenus au monde qui fera des investisseurs une partie intégrante du parcours des nouvelles entreprises technologiques.

Qu’est-ce que le Revenue Coin (RevCoin) ?

Revenue Coin (RVC) est un jeton ERC-20 dont l’objectif principal est d’aider les entreprises technologiques nouvelles et prometteuses à lever des capitaux en canalisant les fonds utilisés pour acheter les jetons pour soutenir financièrement les entreprises.

En échange, les entreprises financées partagent un pourcentage de leurs revenus avec les détenteurs de tokens RVC via la société Revenue Capital, qui exploite des Revenue Coins et distribue une partie des revenus pour racheter des tokens RVC sur le marché, réduisant ainsi l’offre et augmentant la valeur au fil du temps.

L’idée générale du projet Revenue Coin est :

Les investisseurs intéressés achètent des jetons RVC pour financer, soutenir et se connecter avec des entreprises de haute technologie prometteuses qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale Les fonds investis par la communauté via l’achat de jetons RVC sont utilisés pour financer des entreprises sélectionnées dans l’écosystème de Revenue Capital Les entreprises financées développent leur revenus en déployant des fonds et un savoir-faire technique dans des activités spécifiques telles que le développement, les ventes et le marketing Les entreprises partagent jusqu’à 10 % de leurs revenus avec Revenue Capital, qui sont ensuite utilisés pour racheter et brûler des jetons RVC, réduisant ainsi sa valeur dans le temps.

Outre les revenus et la symbolique associés à la valeur croissante de Revenue Coin, les investisseurs bénéficient également d’autres manières :

Accès aux produits cachés : Les détenteurs de RVC ont accès à l’acquisition de produits Revenue Coin nouveaux et existants à des prix réduits avant qu’ils ne soient mis en vente publiquement.

Droit de vote: Les détenteurs de RVC sont autorisés à participer à la prise de décision clé impliquant des projets, des produits et des sociétés de portefeuille dans l’écosystème Revenue Capital. Les détenteurs de RVC peuvent décider quels projets de l’écosystème reçoivent un financement et un soutien.

Moyens de paiement: RVC peut être utilisé pour effectuer des paiements pour divers produits dans l’écosystème Revenue Capital. Les produits et services des entreprises partenaires sont proposés à prix réduit aux détenteurs de RVC qui effectuent des paiements via RVC.

La feuille de route RVC comprend la liste des jetons contre les principales paires de trading sur les plateformes d’actifs numériques populaires comme Binance, Coinbase et KuCoin. Les commerçants familiarisés avec les nouvelles listes de pièces sur les bourses comprennent que de tels appariements et développements affectent le prix des actifs cryptographiques à l’ouverture de la négociation.

Prochaine vente de RVC

Pour le moment, les jetons RVC ne sont pas disponibles sur les bourses. L’événement de génération de jetons (TGE) est prévu pour le 6 décembre 2021. RVC est dans une phase de vente privée 2 au cours de laquelle la société a levé 728 500 $, ce qui représente 29 % d’un objectif total de 2,5 millions de dollars pour financer six sociétés la première année.

Les utilisateurs peuvent rejoindre la deuxième étape de la vente privée au prix de 0,0095 $, en visitant le site Web de Revenue Coin et en sélectionnant un forfait. Les investisseurs intéressés peuvent acheter n’importe quel nombre de jetons RVC pour un minimum de 1000 $.

Conclusion

Contrairement aux innombrables façons dont la plupart des projets de cryptographie visent à aider les investisseurs à trouver les meilleures opportunités, aucun ne se concentre sur l’intersection de la fusion de l’investissement en capital-risque avec l’investissement dans la cryptographie, créant des mécanismes grâce auxquels les entreprises prometteuses peuvent facilement lever des fonds et redonner aux investisseurs.

Revenue Capital, via Revenue Coin, tente de combler cet écart. RVC s’efforce de permettre aux utilisateurs de crypto du monde entier d’investir dans les startups high-tech à la croissance la plus rapide et de participer à la construction des infrastructures de demain.

