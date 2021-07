Jeton StorX (SRX) désormais répertorié sur Crypto Exchange Bitrue

Comparer

StorX (SRX) est désormais disponible sur l’échange de chiffrement Bitrue. Bitrue est le premier échange crypto majeur à inclure SRX. Ce jeton attire de nombreux investisseurs en crypto-monnaie dès son premier jour de négociation.

Bitrue est une plate-forme d’échange cryptographique progressive qui vise à fournir les services de gestion d’actifs cryptographiques les plus fiables de manière simple, efficace et sécurisée. Cette liste SRX sur l’échange de chiffrement Bitrue fournira aux utilisateurs un moyen d’utiliser StorX.

StorX est le réseau de stockage cloud décentralisé qui permet aux utilisateurs de stocker leurs données en toute sécurité dans le cloud. Le fichier téléchargé sur StorX est divisé et chiffré en plusieurs éléments pour les nœuds de stockage autonomes. En outre, ceux-ci sont exploités par des opérateurs individuels du monde entier qui louent leur espace disque gratuit pour développer un réseau décentralisé de nœuds de stockage utilisé pour stocker des données.

De plus, les hôtes des nœuds de stockage sont récompensés en jetons SRX pour avoir cédé leur espace disque à ceux qui en ont besoin. StorX peut être considéré comme l’Uber du stockage cloud qui apporte ceux qui ont besoin d’espace disque. Aussi, pour ceux qui souhaitent louer ensemble leur espace disque inutilisé.

Les utilisateurs peuvent également devenir des producteurs de nœuds sur le réseau StorX et contribuer à un nouvel Internet décentralisé, sécurisé et abordable. Les agriculteurs pourraient jalonner des jetons SRX dans le cadre des exigences de jalonnement des nœuds agricoles. Les jetons peuvent être obtenus via des échanges ou en parrainant des amis. Le nombre minimum et maximum de jetons SRX à miser est respectivement de 1 000 et 1 000 000. Les utilisateurs pourraient être récompensés pour leurs efforts et leurs investissements en obtenant des jetons SRX.

En particulier, SRX est le jeton utilitaire du jeton blockchain XinFin XRC20. Selon l’explorateur de réseau XDC, il existe actuellement 535 détenteurs de jetons SRX. SRX contient une offre totale de 500 millions de jetons SRX.

Le prix de SRX a grimpé de plus de 152 % en quelques minutes après l’inscription. Au moment d’écrire ces lignes, SRX se négocie à 0,27 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 39 095,35 $ (163 786,4999 SRX), selon les données de Bitrue. Le prix de SRX variait de 0,1 $ à 0,3 $ en une journée. De plus, le prix du SRX a grimpé de 164 % au cours des dernières 24 heures.

Dernières nouvelles : la plate-forme de stockage #Decentralized @StorXNetwork attire l’attention dès le premier jour de bourse. Le prix augmente de 152% en quelques minutes après l’inscription. Paire : $ SRX / USDT

Prix ​​: 0.257892

Variation en 24 heures : 152,83%

24h haut : 0.300000

24h minimum : 0.102000 https://t.co/3XJdQty9HL – Tradez Bitcoin et XDC CryptoCurrency (@exBlockExchange) 6 juillet 2021

SRX est actuellement sur le réseau XDC car il est déployé sur le réseau XinFin, une plate-forme de blockchain hybride open source. Le jeton natif de XinFin est XDC. Le token XDC était partout depuis les 2 dernières semaines parmi la liste des gagnants des principales crypto-monnaies.

En outre, la transaction SRX nécessite XDC, en tant que frais de transaction pour les transactions, alors qu’elle peut être stockée dans la plupart des portefeuilles compatibles XDC tels que Dcent. Les détenteurs de jetons SRX ont besoin de XDC comme frais de transaction pour transférer les jetons SRX.