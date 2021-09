La popularité des pièces stables augmente de plus en plus. Récemment, lorsque Bitcoin a atteint de nouveaux records, la valeur marchande des pièces stables a été multipliée par 10. Facebook a annoncé son propre stablecoin, et même VISA est devenu le premier grand réseau de paiement à régler les transactions dans le stablecoin USDC adossé à des dollars américains.

Alors, qu’est-ce que j’aime dans les stablecoins? La raison principale est qu’ils n’ont pas la volatilité des crypto-monnaies ordinaires. Comme ils sont liés à une réserve de valeur plus cohérente, telle que la monnaie fiduciaire, les diamants ou l’or, le prix d’un stablecoin n’a pas tendance à fluctuer aussi considérablement que, par exemple, Bitcoin ou Ethereum.

“Vous pouvez être raisonnablement sûr que dans 3 mois, 6 mois ou 1 semaine, il vaudra toujours 100 $. Et c’est ce qui manquait dans les crypto-monnaies avant l’arrivée des stablecoins. ” – Alex Kern, analyste du renseignement, CB Insights

Cette cohérence a créé la confiance dans ces types de jetons, qui existent depuis 2014. Mais avant que l’utilisation des pièces stables ne puisse devenir pleinement courante, Kern a averti que les émetteurs et les créateurs de ces jetons devront convaincre leurs utilisateurs que leur argent le fera. . soyez en sécurité avec votre nouvelle technologie.

Lorsque Simone Mazzuca a créé EURST, ou « EURstablecoin », elle avait pour objectif de réduire les difficultés économiques des particuliers et des entreprises au sein de l’Union européenne, dont les pays ont souffert d’un « système économique plus défectueux » que celui des États-Unis. C’est pourquoi l’EURST est indexé sur la valeur du dollar américain.

EURST, en tant que stablecoin adossé à des actifs en USD audité en direct, s’aligne entre le concept de monnaie fiduciaire et de crypto-monnaie dans le but de mettre à jour le système financier européen. En ce qui concerne la sécurité de la technologie derrière EURST, elle peut être considérée comme fiable car il s’agit d’un jeton construit sur le réseau Ethereum selon la norme ERC-20 déjà largement reconnue.

EURstablecoin présente de nombreux avantages, dont :

La vitesse

Étant donné que la blockchain fonctionne indépendamment des institutions financières centralisées avec des heures d’ouverture définies, les pièces stables rationalisent le traitement financier afin qu’il se déroule en moins de temps que les banques.

Des taux plus bas

Les principales sociétés de cartes de crédit comme Visa, MasterCard et AmEx imposent en moyenne des frais de traitement de 2 % par transaction. En conséquence, le prix des achats par carte de crédit dans les petites entreprises a souvent augmenté. Parfois, même l’utilisation de certaines cartes avec des frais plus élevés n’est pas du tout autorisée dans cette entreprise. Grâce aux pièces stables, les coûts élevés des frais de transaction peuvent être évités.

Ils sont sans frontières

Échapper à la tourmente économique d’un pays comme le Venezuela avec un décret ne serait pas possible. Leurs monnaies fiduciaires ne peuvent pas être envoyées à l’étranger via des banques, et s’ils essayaient de transporter physiquement l’argent à travers la frontière, il serait confisqué une fois sur place. C’est pourquoi les Vénézuéliens se sont tournés vers Bitcoin. Bien que cette option leur semble être une bonne option en tant que réserve de valeur anonyme et sans frontières, l’EURST estime que les pièces stables offrent une bien meilleure réserve de valeur que Bitcoin, car les pièces stables ne sont pas soumises à des marchés spéculatifs ou à une inflation sauvage.

ils sont transparents

Avec un explorateur de blockchain, toute personne ayant

Accès Internet. Grâce à des audits réguliers de l’EURST, leurs pièces stables révèlent une transparence totale du processus par lequel ils sont pris en charge. Depuis le scandale Tether stablecoin, il existe désormais une demande pour des pièces offrant plus de transparence.

ils sont programmables

À la base, les pièces stables sont constituées de code, ce qui les rend adaptables aux besoins changeants des entreprises. Des fonctionnalités telles que les programmes de fidélité pourraient être ajoutées aux pièces stables de marque, telles que la prochaine pièce stable de Walmart. En intégrant des programmes de fidélité dans votre propre token, la fidélité devient directement partie intégrante de l’expérience utilisateur du token. Les tracas des cartes de récompense deviendraient une chose du passé, car les utilisateurs pourraient vérifier leur solde stable et leurs récompenses de fidélité dans la même application.

API

EURST créera une API pouvant être intégrée à une variété d’applications décentralisées. Dans un scénario hypothétique, cette API pourrait permettre aux utilisateurs d’envoyer facilement leurs jetons EURstablecoin via différentes applications blockchain sans avoir besoin d’installer des extensions Chrome pour Ethereum, ou toute chaîne respective. Des swaps atomiques inter-chaînes seraient mis en œuvre sur le backend EURST, offrant une expérience utilisateur de paiement qui soutiendra l’adoption par les consommateurs des crypto-monnaies.

Avec beaucoup à aimer en ce qui concerne l’économie décentralisée d’aujourd’hui, l’incertitude qui réside toujours dans la finance décentralisée doit être corrigée avant de prendre le relais. Il semble que l’EURST dispose de la technologie, de la sécurité et des jetons pour soutenir le changement, et avec l’utilisation croissante de pièces stables, on espère qu’EURST sera à l’avant-garde pour apporter une nouvelle stabilité à l’économie européenne.