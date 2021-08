Jetons qui fournissent de l’aide humanitaire en Afghanistan ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

L’utilitaire est toujours un problème difficile à résoudre autour des projets NFT. De nos jours, si un projet NFT ne fournit pas une sorte d’utilité inhérente ou ne présente pas une sorte de caractéristiques uniques, il est peu probable qu’il gagne beaucoup de terrain.

Entre Jack Butcher, créateur de Visualize Value. Après avoir passé des années dans la publicité, Jack a lancé Visualize Value pour, comme il le décrit, « faciliter l’apprentissage, l’enseignement, la création et la vente ». La plate-forme de Jack comprend des cours et, plus particulièrement, un contenu en ligne exceptionnel qui inspire la créativité et la réflexion hors des sentiers battus.

Le dernier projet de Jack, « Care Package », permet à la cryptographie de jouer un rôle central dans la façon dont nous envisageons les dons de bienfaisance.

“Paquet de soins”

Avec le conflit croissant dans tout l’Afghanistan, Jack a recherché les NFT comme moyen d’aider les personnes dans le besoin. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que plus d’un demi-million de personnes en Afghanistan ont été déplacées à l’intérieur de leur pays cette année. Il y a une abondance d’individus dans la région qui ont désespérément besoin de nourriture, d’eau, d’abris et d’autres ressources pour survivre.

“Care Package” est une série NFT de 1 000 au prix de 0,03 ETH (environ 87 $) qui couvre les besoins d’urgence d’une famille pendant un mois. Il existe également des packages de 10 disponibles pour 0,28 ETH.

En moins de 24 heures depuis la sortie des NFT, Butcher a levé plus de 25 ETH – au nord de 75 000 $ – entre les NFT simples et les packs de 10.

Le nouveau NFT de Butcher, « Care Package », achemine les dons via un contrat intelligent Ethereum. | Source : ETH-USD sur TradingView.com

Comment ça s’est passé… et où ça va à partir d’ici

Notre équipe de NewsBTC s’est connectée à Butcher pour en savoir plus sur « Care Package » et les réflexions plus larges de Butcher sur le paysage NFT.

Pour “Care Package”, Butcher dirige tous les fonds vers Care.Org via The Giving Block. Butcher a frappé les NFT sur Mirror, et à chaque achat de NFT, les fonds sont détenus dans un contrat intelligent et envoyés à une adresse Care.Org ETH. C’est de la crypto de bout en bout.

Ce n’est pas la première tentative de NFT pour Butcher – et probablement pas la dernière non plus. Il a expliqué à l’équipe NewsBTC qu’il en était à environ 3 mois et qu’il avait frappé “environ 40 pièces avant cela”. En avril, Butcher a frappé “Oxygen”, une pièce 1 sur 1 qui s’est vendue pour 3,0 ETH (un peu moins de 10 000 $); les bénéfices ont été reversés au India Covid-Crypto Relief Fund.

Plus tôt ce mois-ci, Butcher a frappé « HR 3684 », dont 100 % des recettes ont été reversées à coincenter.org, une organisation à but non lucratif axée sur les initiatives politiques en matière de cryptographie. Le NFT 1 sur 1 s’est vendu pour 5,5 ETH (plus de 16 000 $) dans le feu des discussions politiques autour de la cryptographie.

Butcher fait preuve d’initiative pour permettre aux communautés cryptographiques de faire la différence dans le monde entier. La motivation derrière tout ça ? Il a déclaré à NewsBTC que “regarder les nouvelles et réfléchir à ce que je pourrais faire aurait le plus grand impact, sachant que je peux atteindre la communauté de l’art numérique / NFT et augmenter la crypto”. L’inspiration? Butcher cite des projets qui créent des mini-économies, du jeu pour gagner, de l’art génératif et des droits commerciaux parmi ses favoris – avec un véritable amour pour «la nature sans autorisation de tout cela».

Vous pouvez acheter des NFT « Care Package » ici et en savoir plus sur le fonds de Care.org ici.

