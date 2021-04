Jetons sociaux: préparez-vous pour la prochaine tendance massive de crypto

La crypto-monnaie n’ira nulle part de sitôt avec le prochain plus grand engouement après que les NFT soient des jetons sociaux.

Source: Marko Aliaksandr / ShutterStock.com

Alors, que sont les jetons sociaux? Il s’agit d’un type de crypto-monnaie basé sur une marque, une communauté ou un influenceur. Fondamentalement, c’est un moyen pour les groupes Internet ou les célébrités de se monétiser davantage au-delà des moyens habituels.

Ce que font exactement les jetons sociaux dépend de l’un d’eux. Dans le cas de Whale, ses propriétaires obtiennent une participation fractionnaire dans la collection NFT de Whale Shark. Whale Shark est un collectionneur influent dans l’espace NFT et possède plusieurs pièces de valeur.

Les jetons sociaux peuvent sembler une idée étrange, mais ils ont beaucoup de valeur pour eux. Prenons l’exemple de Whale. Il y a actuellement 10 millions de jetons en circulation avec une évaluation entièrement diluée de 330 millions de dollars.

Le rallye est un autre jeton social incroyablement populaire. C’est une plateforme basée sur Ethereum (CCC:ETH-USD) qui permet aux créateurs d’offrir des jetons aux fans. Cela permet à plusieurs stars des médias sociaux d’utiliser la plate-forme pour interagir avec les fans tout en ajoutant de la valeur à leurs interactions, rapporte CoinTelegraph.

Bitclout est un exemple différent de plate-forme de jetons sociaux. Il a des jetons mis de côté pour les utilisateurs les plus populaires sur Twitter (NYSE:TWTR). Même si ces créateurs n’ont rien à voir avec les jetons. Le plus populaire d’entre eux est celui pour Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk, qui n’a pas vérifié ses jetons sur la plateforme.

Les pièces Steem sont un autre jeton social à noter. Les jetons sociaux sont liés aux plateformes de médias sociaux gérées par Steem. Les utilisateurs de ces services gagnent des jetons pour leurs contributions. Ils peuvent également voter sur la valeur du contenu et sur le nombre de jetons qu’il devrait valoir.

Bien sûr, même si les jetons sociaux sont la nouveauté, cela ne signifie pas que les NFT vont disparaître.

De nombreuses entreprises sont toujours intéressées par les NFT et la valeur qu’elles pourraient apporter. Qui comprend Créée (NASDAQ:CRTD), Alchimie, Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT), et d’autres. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur ce que ces entreprises envisagent de faire dans l’espace NFT ci-dessous.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.