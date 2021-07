Jetpack Compose 1.0 arrive, rendant le développement Android plus facile que jamais

Après avoir été annoncé en 2019 et introduit dans une version Canary plus tôt cette année, Google a officiellement annoncé que Jetpack Compose 1.0 est enfin disponible. Cet outil vise à aider les développeurs à créer des applications plus rapidement, en tirant parti de “l’interface utilisateur native moderne d’Android”.

Comme détaillé par Jerry Hildebrand d’Android Central, Jetpack Compose est un outil qui non seulement “donnera une nouvelle vie à vos applications préférées”, mais également à d’autres produits utilisant les différents logiciels de Google. Cela inclut Chrome OS pour les meilleurs Chromebooks, Android TV, tablettes et même les meilleurs téléphones pliables.

Le problème avec la plupart des meilleures applications Android est que même si elles peuvent être utilisées sur à peu près tout ce qui fonctionne sous Android (et Chrome OS), cela ne signifie pas que les applications auront l’air ou se comporteront très bien sur ces différents appareils. C’est pour cette raison que certains de nos rédacteurs, dont Michael Hicks d’Android Central, ont eu du mal à passer d’iOS à Android.

Apple a fait de grands progrès ces dernières années après l’annonce de Swift UI. Il s’agit du langage de codage d’Apple qui permet aux développeurs de créer plus facilement de belles applications qui fonctionnent sur l’iPhone, l’iPad et maintenant les Mac équipés de M1 comme le nouvel iMac 24 pouces.

Parallèlement à l’annonce d’aujourd’hui, Google a confirmé qu’il existe “déjà plus de 2000 applications dans le Play Store utilisant Compose”. Mais la société va également travailler avec les développeurs pour faciliter la transition vers l’utilisation de ce nouvel outil par rapport aux outils de développement Android précédents.

Cela pourrait expliquer pourquoi Samsung a récemment confirmé qu’il travaillait avec Google “pour enrichir nos écosystèmes pliables avec des applications et des services populaires”. Le smartphone pliable peut être un appareil difficile à développer et à lancer des applications pouvant s’adapter aux différentes tailles d’écran. Alors que Samsung essaie de généraliser les téléphones pliables, la résolution de tout problème potentiel de compatibilité des applications avec le prochain Galaxy Z Fold 3 ira loin.

Bien qu’il soit passionnant de penser au téléchargement d’une application et à son apparence, quel que soit le type d’appareil que vous utilisez, Jetpack Compose présente encore plus d’avantages. Comme les détails de Google :

De puissantes API de mise en page et une interface utilisateur basée sur le code facilitent la prise en charge de différents facteurs de forme, tels que les tablettes et les pliables, et la prise en charge de Compose arrive pour WearOS, les widgets d’écran d’accueil, et plus encore !

Maintenant que Jetpack Compose n’est officiellement plus en version bêta, Google a publié sa feuille de route pour les futures fonctionnalités de Compose. La prochaine étape sur le dossier sera les composants Material You avec les mises à jour du widget de l’écran d’accueil, la prise en charge de WearOS et les “améliorations du grand écran”.

Avec Android 12 entrant dans sa dernière ligne droite avant de voir une version finale, il est maintenant temps pour les développeurs de se lancer et de profiter d’un processus de développement plus facile avec Kotlin et Jetpack Compose.