Jets privés sûrs, hygiéniques ; Les voyages avancent alors que la foi se rétablit : Kanika Tekriwal, JetSetGo Aviation

L’industrie du voyage et du tourisme assiste certainement à une reprise de la demande de réservations de voyages en avion et cela augmentera encore pendant la période des vacances de Dussehra et de Diwali, lorsque les familles et les amis souhaitent retrouver leurs proches pendant la saison des fêtes. De plus, alors que de plus en plus de voyageurs sont conscients des compromis de sécurité qu’impliquent les voyages avec des compagnies aériennes commerciales, la demande d’avions affrétés, qui est l’option la plus sûre possible à l’heure actuelle, atteint un niveau record. Au début, l’industrie était sceptique quant au fait que la propagation des variantes COVID au moment de la deuxième vague nous amènerait également à manquer la saison des voyages pour une deuxième année. Cependant, lorsque les restrictions de voyage ont commencé à augmenter dans diverses destinations touristiques internationales populaires, l’industrie a pris de l’ampleur dans les réservations de voyages, en particulier pour les voyages d’agrément et les séjours, car le travail à domicile a permis à la plupart des gens de rompre avec la monotonie. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Kanika Tekriwal, PDG et fondateur de JetSetGo Aviation a parlé de la situation de l’industrie de l’aviation privée en Inde, de l’impact de COVID-19, des tendances et plus encore. Extrait:

Comment expliqueriez-vous le scénario qui se déroule de l’aviation privée après le confinement ?

Compte tenu de la perturbation actuelle des services de vol, les charters offrent un degré élevé de flexibilité et de fiabilité. Avec de plus en plus de voyageurs soucieux de leur sécurité, la demande d’avions affrétés atteint un niveau record. La complexité croissante et les perturbations des vols commerciaux, pour lesquels on ne sait pas exactement quand ou quelle sera la nouvelle normalité, entraînent une augmentation significative de la demande d’aviation privée. L’affrètement privé connaît donc une demande sans précédent. Avec la sécurité ajoutée à la liste des autres avantages des offres privées, tels que le confort à bord, la facilité de réservation, la discrétion, la rapidité du service, le timing, le transport terrestre sans faille, etc., l’industrie est prête à assister à un boom comme jamais avant.

Conformément à ces tendances émergentes, JetSetGo vise à répondre à la taille croissante du marché de l’industrie de l’aviation privée en Inde. De plus en plus fort chaque année depuis notre création en 2014, nous avons réussi à maintenir une gestion efficace, cultivé un réseau mondial de fournisseurs, contribué à des programmes innovants de partage de pièces et d’outils, et également réalisé de vastes économies d’échelle. Nous avons véritablement démocratisé le vol privé et l’avons rendu accessible à tous ceux qui apprécient profondément le temps et la commodité, pour affréter facilement un avion pour toutes les exigences de voyage. De plus, après le début de la pandémie, nous observons un segment de personnes qui voyagent en jet privé pour la toute première fois. Considérant les options de sécurité offertes par les jets privés ; quelques voyageurs en classe affaires se sont transformés en jets privés. Bien que nous ne soyons pas à l’abri des ralentissements économiques généraux, nous bénéficions d’une certaine protection grâce à nos prix compétitifs et à notre service inégalé.

Kanika Tekriwal, PDG et fondateur de JetSetGo Aviation

Assistez-vous à une augmentation de la demande de déplacements après le confinement ? Qu’est-ce qui motive cette augmentation des réservations et comment vous êtes-vous préparé à cette augmentation ?



L’interdiction de voyager est levée pour les destinations nationales et internationales et nous avons constaté une augmentation substantielle des demandes de voyages d’agrément. Plusieurs destinations populaires s’ouvrent désormais aux voyageurs indiens et des vaccins sont déployés à travers le monde. Nous avons constaté une multiplication par neuf des demandes de réservation, dont 70% sont de nouveaux clients de JetSetGo. Nous avons vu environ 10 à 12 demandes de réservation chaque jour depuis la levée de la suspension des voyages aériens pour des pays comme les Maldives, le Sri Lanka, le Mexique et les Émirats arabes unis, entre autres. Cette demande réitère la confiance croissante des gens dans le segment de l’aviation privée. Nous prévoyons que davantage de voyageurs choisiront de voler en privé en raison des problèmes de sécurité liés à COVID-19 et de la commodité qu’il offre.

L’augmentation du nombre de réservations peut être attribuée à des raisons évidentes telles que le nombre minimal de points de contact avec lesquels on entre en contact avec un vol privé. Les jets privés sont considérés comme plus sûrs et plus hygiéniques. L’industrie va de l’avant avec des signes de reprise positifs, car les gens ont également commencé à reprendre confiance dans les voyages et ne craignent pas de dépenser pour leur sécurité et leur bien-être.

Nous observons également un segment de personnes qui voyagent en jet privé pour la toute première fois. Compte tenu du niveau de sécurité assuré par les jets privés, quelques voyageurs en classe affaires se sont maintenant transformés en jets privés. Cela a été largement possible grâce au fait que JetSetGo a vraiment démocratisé le vol privé et l’a rendu accessible à tous ceux qui apprécient profondément le temps et la commodité, pour affréter facilement un avion pour toutes les exigences de voyage.

Compte tenu des tendances émergentes, c’est une progression naturelle pour JetSetGo d’envisager d’acquérir plus d’avions grâce à des modèles de financement appropriés sur des contrats d’affrètement à long terme avec nos clients. Pour l’instant, la demande dépasse largement l’offre. Nous avons dû refuser près de 50 à 60 % de nos clients en raison de la pénurie d’approvisionnement. Par conséquent, nous renforçons la flotte.

À l’approche des fêtes de fin d’année, de quels clients verriez-vous la demande maximale ? Précisez également les secteurs populaires



Nous avons déjà commencé à être témoins de demandes de voyage de familles et d’amis qui souhaitent rendre visite à leurs proches pendant la saison des fêtes, en particulier pendant Diwali. Les demandes des parents d’étudiants qui étudient à l’étranger affluent également qui cherchent à se réunir après l’assouplissement des restrictions de voyage à travers le monde. Nous avons également constaté une augmentation substantielle des demandes de voyages d’agrément, car plusieurs destinations populaires s’ouvrent désormais aux voyageurs indiens. Actuellement, l’Ukraine, la Russie, le Mexique et les Maldives sont les principales destinations des voyages d’agrément. Les secteurs populaires pour les voyages intérieurs sont les villes métropolitaines telles que Delhi, Mumbai, Bangalore, Gujarat, Chennai et Hyderabad, entre autres.

Comment les jets / hélicoptères privés se portent-ils maintenant par rapport à pré-COVID ?



Après avoir subi un coup dur dû au COVID-19 et aux suspensions de voyage associées, la demande pour une aviation efficace et flexible s’accélère à nouveau. Avant le début du coronavirus, nous recevions entre 30 et 40 demandes par jour pour des réservations de vols charters, principalement pour des voyages d’affaires. Après le verrouillage, il y a eu une demande soudaine de vols d’évacuation. Nous avons pu effectuer près de 17 vols d’évacuation avec toutes les approbations requises en place, pendant cette période. À l’heure actuelle, si nous parlons de nos deux principaux segments, à savoir les voyages d’affaires et d’agrément, nous recevons plus de demandes de voyages d’agrément que de voyages d’affaires. Les gens ont appris à travailler de n’importe où dans le monde, Zoom et Webex étant le nouveau jet privé, il y a donc eu une baisse des voyages d’affaires depuis la levée du deuxième verrouillage.

Dans l’ensemble, nos chiffres n’ont pas augmenté lorsque nous les comparons à l’époque pré-COVID, mais ont considérablement augmenté par rapport à l’ensemble de l’industrie aéronautique. Désormais, les gens sont prêts à opter pour des jets privés plutôt que des vols commerciaux, en gardant à l’esprit leur sécurité pendant la pandémie.

Avec la résurgence de l’industrie du voyage après le verrouillage, voyez-vous une augmentation des réservations pour des destinations internationales pour les voyages d’agrément/d’affaires ? Si oui, lesquels ?



Après la levée de la suspension des voyages aériens pour les destinations internationales en août, nous avons assisté à une forte augmentation du tourisme de vengeance. Nous constatons une augmentation significative du nombre de réservations quotidiennes depuis l’introduction des vaccins et l’ouverture de plusieurs destinations populaires aux voyageurs indiens. Les voyages de loisirs reprennent leur créneau et montrent déjà l’afflux principalement parce que les gens ont maintenant appris à travailler à distance depuis leur propre choix de lieu. Outre les voyages d’agrément et d’affaires, nous avons également reçu au moins 3 à 4 demandes hebdomadaires de parents d’étudiants qui envisagent d’étudier à l’étranger et qui commencent leur nouveau semestre en septembre-octobre.

Tout le monde est de plus en plus conscient de la menace continue de COVID à laquelle les compagnies aériennes commerciales les exposent et est prêt à voyager via un jet privé qui est actuellement leur pari le plus sûr.