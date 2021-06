Jets RB La’Mical Perine devient viral pour avoir tiré sur une bière 10z viral

Rien ne dit que vous êtes un homme comme tirer une bière. Le demi offensif La’Mical Perine s’est essayé au tir d’une bière avant un match des Islanders de New York et ce fut l’une des tentatives les plus pathétiques que vos yeux ne verront jamais. Le membre des Jets de New York s’est renversé de la bière sur lui-même après plusieurs tentatives infructueuses d’essayer de tirer sur la bière.

Bien sûr, TMZ a terminé avec la vidéo, car la première tentative de Perine a mal tourné dès la star. Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées à partir de là.

Regardez ci-dessous :

Vous ne pouvez pas être bon en tout.

Laissez la bière soufflant aux experts.

