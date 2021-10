Jetson One, la plus petite voiture volante monoplace qui existe, se contrôle comme un jeu vidéo | Moteur

Il ne pèse que 90 Kilos et vous pouvez le ranger dans le garage. Jetson One est un eVTOL révolutionnaire, conçu pour le plaisir.

Nous avons vu beaucoup véhicules eVTOL (engin électrique à décollage vertical), mais aucun n’est aussi compact, maniable et amusant à piloter que le spectaculaire Jetson un, qui a été présenté aujourd’hui.

La société suédoise Jetson Aero dévoile sa proposition de voiture volante à un homme pour le plaisir, de ne pas se déplacer en ville ou d’être un taxi volant.

est eVTOL par poche C’est un drone de petite taille, capable de transporter une personne à 102 km/h. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo spectaculaire :

Ce qui est le plus surprenant dans cette voiture volante, c’est qu’en raison de sa taille compacte, On dirait presque une moto volante.

Mesure seulement 2,8 x 2,4 x 1 mètres, et les rotors peuvent être repliés, pour occuper encore moins. Il s’intègre donc dans n’importe quel garage.

C’est un drone pas beaucoup plus gros que ceux actuellement utilisés pour transporter des marchandises. Mais avec suffisamment de stabilité et de sécurité pour transporter une personne, qui le contrôle de l’intérieur.

Jetson un il a l’air extrêmement amusant à conduire.

Il est contrôlé comme avions dans les jeux vidéo: un joystick pour régler la vitesse, un autre pour tourner, monter et descendre, et deux pédales qui permettent de changer le type de mouvement, comme se déplacer latéralement sans tourner.

Il est doté 8 rotors répartis dans 4 bras, qui offrent une puissance de 88 kW, ce qui lui permet d’atteindre 102 km/h. On ne connaît pas la hauteur à laquelle il peut voler, dans ses spécifications il ne l’indique pas.

Mais tout indique non conçu pour monter au-delà de 10 ou 12 mètres, car comme nous l’avons commenté, il s’agit d’une voiture volante de loisir, conçue pour s’amuser un moment, pas pour se déplacer.

Pour cette raison son autonomie n’est que de 18 minutes. C’est une des raisons pour lesquelles il pèse si peu. Une batterie plus grosse aurait doublé le poids.

Jetson Aero explique sur son site internet que sa plus grande obsession est la sécurité. Jetson One est capable de voler avec seulement 3 des 4 bras dont il dispose.

Il dispose également d’un capteur LiDAR qui stabilise et ralentit l’engin volant lorsqu’il se rapproche trop du sol, et il peut contourner les arbres.

De la même manière, il est capable d’atterrir tout seul si les commandes sont relâchées.

En dernier recours, déployer un parachute à déclenchement rapide, lorsque les moteurs tombent en panne.

Jetson un la vente est déjà à un prix d’environ 80 000 euros, mais les 12 unités qu’elle fabriquera en 2022 sont déjà vendues, il n’y en a donc plus jusqu’en 2023. L’une de ces unités a été vendue à une personne qui réside à Cordoue, selon la liste.

Sans doute, l’un des eVTOL individuels les plus spectaculaires que nous ayons vus. Bien entendu, pour l’utiliser, une licence de pilote peut être requise.