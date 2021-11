JetSynthesys s’associe à Sonu Nigam pour lancer la série musicale NFT

Il capturera également des pages de son journal intime

JetSynthesys s’est associé à Sonu Nigam pour lancer une série musicale NFT. La série NFT comprendra le single « Hall of fame » de Nigam, ainsi que des pages de capture de son journal personnel. « Avec une concentration concertée sur les plateformes de jeux, d’esports, de divertissement numérique et de communauté sociale, JetSynthesys a, en peu de temps depuis son lancement, été l’initiateur de nombreuses premières dans la catégorie. Notre association avec Sonu remonte à loin », a déclaré Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys.

Le processus de rapprochement de trois équipes, la branche de divertissement numérique de JetSynthesy, Global Music Junction, I Believe Music de Sonu et Jet Media Network, a été particulièrement gratifiant, a déclaré Navani. « Avec la tokenisation de l’art numérique devenant un phénomène mondial, en particulier dans les jeux et la culture pop mondiale, y compris la musique mondiale, la musique indienne ne pouvait pas rester loin derrière. En tant que facilitateurs du projet, chez JetSynthesys, nous sommes impatients de répondre aux besoins de la diaspora dans le monde et des fans de musique indiens chez eux », a ajouté Navani.

En septembre, JetSynthesys a conclu un partenariat avec Warner Music Group (WMG). Avec l’association, JetSynthesys est devenu le partenaire indien de WMG pour tout ce qui concerne les licences et l’acquisition de labels musicaux, la gestion d’artistes, la gestion d’événements, la création de contenu original pour la musique, les courtes vidéos et les films, ainsi que les jeux mobiles et les sports électroniques. La société a également conclu des accords de partenariat d’édition mondiaux avec Sachin Tendulkar, Salman Khan, Floyd Mayweather et des marques telles que WWE, Square Enix, entre autres.

« Ce fut une expérience fluide et enrichissante, en partenariat avec JetSynthesys, qui, à travers ses nombreuses entités, a permis une série de NFT qui reflètent une partie rare et exclusive de ma vie. Je suis également impatient de me connecter avec de nouveaux mélomanes axés sur le numérique grâce à cette initiative inédite dans l’industrie », a commenté Nigam.

