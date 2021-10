Jett: The Far Shore Review impressions – Ce jeu ne veut vraiment pas que je l’aime

Ceci n’est pas une critique de Jett: The Far Shore. J’ai entrepris de revoir le jeu, ses apparitions lors de plusieurs événements de streaming PlayStation l’élevant au statut “intéressant”. C’est aussi par Superbrothers, la petite équipe derrière le hit indie Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Ça avait l’air… bon.

Alors pourquoi n’est-ce pas une critique de Jett: The Far Shore? Simple. Je me suis ennuyé du gameplay et du monde étonnamment ennuyeux de ce jeu d’exploration à réaction avant d’atteindre la fin. J’ai trouvé le tout assez fastidieux, et pour moi, c’est la plus grosse déception de l’année. Je l’ai appelé un jour sur l’avant-dernier chapitre du jeu.

Pour la majorité de Jett, vous êtes à l’intérieur d’une sorte d’avion en vol stationnaire – un jett du titre du jeu. En tant que Mei, vous devez explorer un nouveau monde, analyser ses nombreux objets d’intérêt et effectuer les tâches nécessaires pour faire avancer l’histoire. Malheureusement, le jett est la pire chose du jeu.

On pourrait penser qu’il serait amusant de parcourir un monde inexploré dans un navire capable de gérer toutes sortes de terrains, de sauter dans les airs et de saisir des objets avec un grappin. Ce n’est pas. En raison d’une combinaison mortelle du navire se déplaçant à une vitesse folle ou fulgurante, d’une maniabilité terrible et d’une caméra qui aime se distancer à plusieurs reprises, le simple fait de voler est souvent extrêmement frustrant.

Dans ces écrans, Jett ressemble à quelque chose de spécial, mais les séquences de jett perdent ce style et sont fastidieuses.

Une zone en particulier vous fait ramasser et lancer un objet ressemblant à une bombe sur un mur. Je ne peux pas penser à une autre fois dans ma vie de joueur de jeu vidéo où j’ai connu une telle frustration. J’ai eu de meilleures expériences de jeu avec le cloud gaming avec un sérieux décalage.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu très différent avec ce que je suppose être un budget nettement plus important, Starlink d’Ubisoft gère à merveille le mouvement de ce type d’avion. Les vaisseaux de Starlink sont rapides mais agiles. Le jett se sent conçu pour rester coincé dans le paysage, telle est la fréquence à laquelle je l’ai fait, rebondissant entre les arbres comme un flipper perdu.

Jett accorde une grande importance à son système de poussée, vous permettant éventuellement d’utiliser de la vapeur pour refroidir vos moteurs et maintenir votre vitesse de pointe, mais vous êtes rarement encouragé à zoomer en dehors de l’intro et de quelques tutoriels. En général, vous vous promenez dans des environnements ternes à la recherche de choses comme un enfant de 10 ans en voyage sur le terrain en géographie qui veut juste être à la maison pour jouer à Fortnite.

Quand je ne pilotais pas le seul véhicule avec une maniabilité pire que le porte-conteneurs Ever Given, je faisais de mon mieux pour profiter des séquences à la première personne qui se produisent occasionnellement lorsque vous atterrissez. Ce sont des moments extrêmement linéaires où presque rien ne se passe, mais ils sont meilleurs que l’expérience de jeu de base. Ils ont également l’air assez élégants et frappants parfois, ce qui est plus qu’on ne peut en dire pour l’exploration du monde basée sur le jett.

Le monde que vous explorez à Jett a toutes les merveilles d’un chantier de démolition agrémenté d’un anneau de fleurs au centre. C’est comme si la planète entière était composée de parkings de supermarchés construits sur des montagnes et des zones inondables, le fleuriste occasionnel survivant en quelque sorte à l’apocalypse.

Il ne fait aucun doute qu’il aurait pu y avoir quelque chose de bien ici.

Après avoir vu des aperçus de Jett, je voulais vraiment en profiter, mais c’est un jeu qui se blesse à chaque tour. Il y a pas mal de dialogues à assimiler pendant que vous jouez, mais le jeu utilise un langage inventé à côté des sous-titres. Je ne pouvais tout simplement pas me concentrer sur la manœuvre du jett et lire tous les sous-titres, donc je ratais des conversations ou je devais m’arrêter. La langue inventée est peut-être un exploit linguistique incroyable, mais cela n’aide pas à faire de Jett un jeu amusant à jouer.

À certains moments, on vous dit quoi faire pour échapper à une créature hostile (vous ne pouvez pas riposter dans Jett), mais vous ne pouvez lire ceci que si vous ne réussissez pas à vous échapper. C’est ridicule. Il en va de même pour l’avancement général du jeu, m’obligeant à reconstituer ce qui s’est passé en me dirigeant vers les archives de données du jeu.

Je suis assez choqué que Jett: The Far Shore m’ait frotté dans le mauvais sens d’une manière aussi extrême. Il s’avère que c’est à peu près l’exact opposé de ce que je veux d’un jeu, et pour être honnête, je suis assez triste à ce sujet.

Étant donné que je me suis arrêté vers la fin de l’avant-dernier chapitre, il y a une chance que Jett change quelque peu les choses, mais pour être honnête, je suis impressionné d’avoir tenu le coup aussi longtemps que je l’ai fait. Réfléchissez longuement à Jett: The Far Shore avant de remettre à la hâte le prix demandé. Ce n’est pas un jeu agréable à jouer. Il pourrait bien avoir quelque chose à dire si vous pouvez le voir jusqu’au bout, mais je ne pense vraiment pas que cela en vaille la peine.

Disclaimer : Testé sur PS5, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur. Également disponible sur PS4 et PC.