Jett: The Far Shore vous emmène dans une aventure interstellaire en octobre

Les co-créateurs de Sword & Sworcery, Superbrothers et Pine Scented Software, ont présenté Jett: The Far Shore, dans le cadre de la gamescom: Opening Night Live.

Dans Jett : la côte lointaine, vous êtes envoyé dans un voyage interstellaire pour « créer un avenir à un peuple hanté par l’oubli », dans une action-aventure cinématographique. En tant qu’éclaireur et « anchorite » nommé Mei, vous serez le premier à être déployé sur une planète océanique.

Vous piloterez un «jet» et explorerez l’inconnu en survolant les vagues, en parcourant les côtes et en traversant des bois d’un autre monde. Vous devrez vous adapter à un monde ouvert complexe et systémique et « persévérer dans l’adversité ».

Voici une liste de fonctionnalités, par développeur :

Embarquez pour une aventure exploratoire en solo présentée en cinq actes captivants comprenant des moments monumentaux, une exploration décontractée, une action occasionnelle à mains nues, des moments de camaraderie sincère et une portion de terreur existentielle. Plongez dans une mer de musique et de son 3D, avec une partition époustouflante de Scntfc. Déployez-vous à la surface d’une planète océanique mythique : parcourez des côtes inconnues, inspectez la flore et la faune indigènes, adaptez-vous à de nouveaux dangers et résolvez des problèmes difficiles à l’aide de la gamme d’outils scientifiques de votre jett. Enquêter sur la source de « l’hymnwave », une invitation interstellaire qui a poussé un peuple à regarder au-delà de leurs cieux troublés et à travers la mer d’étoiles, pour le salut Rendez-vous au « Ground Control » et faites la connaissance d’autres scouts dans des séquences à la première personne détendues, alors que les éclaireurs luttent ensemble pour « satisfaire aux « directives de Jao » » et s’en acquittent avec honneur. Endurez les épreuves, échappez à vos poursuivants et affrontez d’énormes créatures « kolos » en dépassant les adversaires ou en étant plus intelligents et en naviguant sur les dangers.

Le jeu d’aventure interstellaire devrait sortir le 5 octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Epic Games Store, et les précommandes sont disponibles aujourd’hui pour 29,99 $ avec une remise supplémentaire de 20 %.