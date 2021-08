“Jeu dangereux”: Rahul Gandhi s’en prend à Twitter pour le blocage de compte

in

Plusieurs dirigeants du Congrès ont changé le nom et la photo sur leurs comptes Twitter pour ceux de Rahul Gandhi en signe de soutien au chef du parti. (Photo d’archive)

Rahul Gandhi a poursuivi jeudi son offensive contre Twitter pour avoir verrouillé son compte et accusé le site de microblogging d'”interférer dans notre processus politique” et de le qualifier d'”attaque contre la structure démocratique du pays”.

« Une entreprise fait son affaire pour définir notre politique et en tant que politicien, je n’aime pas ça. C’est une attaque contre la structure démocratique du pays. Ce n’est pas une attaque contre Rahul Gandhi, il ne s’agit pas simplement de fermer Rahul Gandhi », a déclaré Gandhi dans une déclaration vidéo publiée sur YouTube intitulée « Twitter’s Dangerous Game ».

« J’ai 19 à 20 millions d’abonnés. Vous leur refusez le droit d’avoir une opinion. Ce n’est pas seulement manifestement injuste, mais aussi une violation de l’idée que Twitter est une plate-forme neutre. Pour les investisseurs, c’est une chose très dangereuse. Prendre parti dans un contexte politique a des répercussions sur Twitter », a-t-il ajouté.

Twitter a bloqué les comptes de Gandhi et de plusieurs autres dirigeants du Congrès pour avoir partagé des photographies les montrant en train d’interagir avec les membres de la famille d’une fille mineure qui a été violée et tuée à Delhi la semaine dernière.

En tant qu’Indiens, a-t-il demandé, « nous devons nous poser la question : allons-nous permettre aux entreprises simplement parce qu’elles sont redevables au gouvernement indien de définir notre politique pour nous ».

« Est-ce à cela que cela va arriver ? Ou allons-nous définir notre politique par nous-mêmes ? C’est la vraie question ici », a déclaré le chef du Congrès.

Il a allégué que ce n’est pas seulement manifestement injuste, c’est leur violation de l’idée que Twitter est une plate-forme neutre. Et pour les investisseurs, c’est une chose très dangereuse, car prendre parti dans la compétition politique a des répercussions sur Twitter, a déclaré Gandhi.

« Notre démocratie est attaquée. Nous n’avons pas le droit de parler au Parlement. Les médias sont contrôlés. Et je pensais qu’il y avait un rayon de lumière où nous pourrions mettre ce que nous pensions sur Twitter. Mais évidemment, ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

Twitter, pour sa part, a déclaré avoir suivi la procédure régulière, car le tweet de Gandhi sur la famille de la victime était contraire à ses règles et à la loi.

La société a déclaré avoir été alertée par la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant « sur un contenu spécifique sur notre plateforme qui aurait révélé l’identité des parents d’une victime présumée d’agression sexuelle (et d’un mineur) ».

Un compte Twitter « verrouillé » signifie que l’utilisateur ne peut pas tweeter, retweeter ou aimer des publications et « ne peut envoyer des messages directs qu’aux abonnés ».

(Avec les contributions des agences)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.