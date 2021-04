Jeu de blâme Covid-19: Identifiez les suspects habituels

Nous sommes d’accord avec PM Modi qui a récemment répété qu ‘”il n’y a pas de substitut aux tests, au suivi et au traitement.” Cela a fonctionné en Inde (et dans des endroits comme le Viet Nam et le Japon) et fonctionnera à nouveau, surtout maintenant que les vaccins sont disponibles.

Par Surjit S Bhalla & Karan Bhasin

L’Inde traverse une crise tragique de Covid, et nos prières s’adressent à ceux qui souffrent en ces temps effrayants. Les gens exigent des réponses. C’est à la fois juste et logique. Nous aimerions tous savoir ce qui se passe et dans quelle mesure cette crise aurait pu être évitée grâce à une action proactive opportune. C’est avec cet objectif à l’esprit que nous avons revisité la question que nous avions examinée pour la dernière fois en détail le 16 janvier 2021. C’était une époque heureuse et plus heureuse – avec les données Covid disponibles à l’époque, nous avons conclu, avec un optimisme quelque peu prématuré, que l’Inde approchait immunité collective. Nous avions tort.

Pouvons-nous identifier quoi que ce soit (rétrospectivement) qui aurait atténué la douleur, qui aurait pu empêcher cette poussée explosive? L’Inde fournit suffisamment d’informations sur chaque «expérience naturelle» possible, par exemple, différents états traversant différentes phases du virus (vagues et mutations) et nous essayons d’exploiter ces informations. Nous le faisons via l’utilisation de la courbe de Gompertz; voir également bit.ly/2QjIP0B. La courbe de Gompertz est probablement la représentation la plus efficace et la plus précise d’un processus chronologique comme la diffusion d’un virus. Il a été développé en 1825 pour étudier les tendances de la mortalité (et pour en faire des prévisions).

Comme nous l’avons tous vu, le monde est littéralement jonché de fausses évaluations, et de mauvaises prévisions, des déterminants de Covid19 et de la méthode optimale pour la contrer. Les maladies infectieuses sont aussi vieilles que l’humanité. Ce qui était nouveau à propos de Covid-19, c’est que les pays, presque le monde entier, ont choisi la méthode la plus extrême et la plus élitiste pour la contrer: les verrouillages. Malgré son échec massif (voir Lockdown Vs Covid; Covid Wins, bit.ly/3dzLJHs et COVID-19 India: Evolution and Performance bit.ly/3n5tay1), il est triste de voir des experts par ailleurs humains recommander à nouveau des verrouillages – et le faire à travers le monde. Pensez-y; plus de 130 pays ont recommandé et mis en œuvre des verrouillages, mais quelqu’un peut-il souligner le succès? Les suspects «réussis» habituels dans ce cas sont une poignée de pays géographiquement proches du pays d’origine du virus, la Chine. Le succès présumé comprend également des pays aussi éloignés de la Chine, par exemple la Nouvelle-Zélande. Mais moins de 10 pays avec une «efficacité de verrouillage» sur 200 – et cela est à nouveau recommandé? Nous sommes d’accord avec PM Modi qui a récemment répété qu ‘”il n’y a pas de substitut aux tests, au suivi et au traitement.” Cela a fonctionné en Inde (et dans des endroits comme le Viet Nam et le Japon) et fonctionnera à nouveau, surtout maintenant que les vaccins sont disponibles.

Il y a peut-être plus à l’histoire du verrouillage. C’est peut-être aussi une simple coïncidence, mais les personnes les plus favorables aux verrouillages étaient (sont) celles de l’opposition politique. Les médias du pays le plus riche en médias et le plus averti des médias – les États-Unis – sont restés étrangement silencieux sur la mauvaise gestion de Covid quelques minutes après la clôture du scrutin le 3 novembre 2020.

L’expérience avec Covid-19 aurait dû nous apprendre l’humilité – la réalité est que nous ne savons tout simplement pas. Nous avons prédit l’immunité du troupeau et sommes surpris et choqués de ce qui se passe. Outre les verrouillages, il y a eu plusieurs autres suspects préférés. Prenons l’exemple de la recommandation apparemment la plus intuitive pour prévenir l’infection: le port de masques. La seule organisation mandatée pour analyser Covid, l’OMS, a fait plusieurs faux pas. Il analyse les épidémies de grippe depuis des décennies et a pourtant émis une recommandation en novembre 2019 – sous la forme d’un rapport détaillé – selon laquelle les masques n’étaient pas très utiles. Même en tant qu’expert expert que le Dr Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a dû reconsidérer, sinon se rétracter. En avril 2020, le Dr Fauci a déclaré qu ‘«il n’y a aucune raison de se promener avec un masque»; il a changé de position plus tard au fur et à mesure que la pandémie progressait. Récemment (fin 2020), le Dr Fauci a plaidé pour l’utilisation de doubles masques et a ajouté que c’était du «bon sens».

Alors, qu’est-ce qui fonctionne? Peut-être masques et distanciation sociale – et rencontrer des gens en plein air (nous savons, par expérience douloureuse, que les verrouillages ne fonctionnent pas). Lors des récentes élections en Inde – bruyantes et dans votre visage, et, par conséquent, «Covidly» pas correctes – les gens se sont demandé et se sont plaints à haute voix que la raison pour laquelle nous avons la nouvelle vague est parce que les gens ont baissé la garde, ne sont plus se laver les mains après avoir touché du métal (maintenant, l’OMS nous dit que nous n’avons jamais eu à faire cela!), et ne portent pas de masques, ou ne gardent aucune distance sociale lors de rassemblements politiques, sans parler des six pieds prouvés “ scientifiquement ”. En étant un pays vaste et diversifié, l’Inde contient de nombreuses expériences naturelles que les statisticiens peuvent expérimenter – et de nombreuses conclusions à déduire. Les expériences naturelles incluent une frénésie spéculative qui a fait grimper le prix d’un NBFC qui avait de l’oxygène dans son nom même si la nature des affaires n’avait rien à voir avec la fourniture d’oxygène.

Nous rapportons dans le graphique ci-joint une analyse détaillée de tous les grands États de l’Inde, ainsi qu’une agrégation de petits États. Les cas réels (pour dix mille habitants) sont déclarés dans la deuxième colonne. L’estimation de Gompertz (modèle estimé jusqu’au 31 janvier 2021, pour permettre l’évaluation des prévisions hors échantillon) est reportée dans la troisième colonne. La dernière colonne indique la différence en pourcentage entre les deux. A priori, on s’attendrait à ce que les États qui se sont relâchés trop tôt (laissant l’activité se produire) et / ou les États qui ont organisé des événements de grande envergure comme des rassemblements électoraux, devraient avoir le plus grand écart par rapport à ce qui serait attendu. En d’autres termes, des États comme le Bengale occidental et l’Assam (en particulier le premier) devraient connaître une augmentation massive des infections «surprises» – la surprise étant un excès par rapport à ce qui était attendu avant les rassemblements, c’est-à-dire l’écart de pourcentage entre les cas réels et prévus.

L’état le moins performant est le Maharashtra – les infections réelles étaient 45% plus élevées (au 17 avril) que prévu. Le Punjab rapporte le deuxième écart le plus élevé – 42%. Cela pourrait être dû aux rassemblements d’agriculteurs sans masque, mais qui ont eu lieu à Delhi – un État qui fonctionne mieux (4% d’infections en moins) que prévu. Mais Delhi a la plus forte incidence de cas – 49 pour mille habitants. Peut-être que les rassemblements d’agriculteurs ont provoqué une forte hausse (mais les glitterati étaient notamment absents de s’opposer à la même chose, y compris des experts internationaux comme Rihanna et Greta Thunberg). Le Kerala était censé être l’État le plus performant, et pas trop de rassemblements du BJP là-bas. Il a la deuxième incidence la plus élevée (après Delhi), et ses performances récentes ne sont que légèrement meilleures que la moyenne. La plupart des plaintes «d’experts» contre les rassemblements électoraux visaient les régions où le BJP organise le plus de rassemblements – le Bengale occidental et l’Assam. Ces deux états montrent des infections inférieures à celles prévues avant le début des rallyes. Leur taux d’infection absolu est également faible. Que s’est-il passé (ou se passe-t-il) – il vaut peut-être mieux être à l’extérieur (le contraire des verrouillages) que de rester à l’intérieur? Nous ne savons pas – mais peut-être commençons-nous à comprendre.

Un examen plus approfondi des élections au Bihar (organisées en octobre-novembre 2020) confirme le résultat ci-dessus. Il montre le plus petit nombre de cas (seulement 3) pour mille habitants. Et la récente poussée y est égale à celle du Kerala. Choisissez votre conclusion.

Il y a moins que peu de preuves suggérant que les rassemblements électoraux ont entraîné une propagation accrue de la pandémie – et il faudra peut-être revoir cette question après quelques mois, une fois que des données supplémentaires seront disponibles. Jusque-là, les experts en fauteuil devraient introspecter et apprécier la capacité de l’Inde à organiser des élections, avec une forte participation des électeurs, et ce, en cas de pandémie.

Bhalla est directeur exécutif du FMI, représentant l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Bhoutan. Bhasin est un économiste indépendant

Les opinions sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les vues du FMI, de son conseil d’administration ou de la direction du FMI

