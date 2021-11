Jeu de chat Little Kitty, Big City a l’air fantastique, à venir en 2022

Gif : Petit chaton, grande ville

2022 s’annonce comme une année exceptionnelle pour les jeux où nous jouons comme des chats. Nous obtenons enfin Stray, cette aventure féline de science-fiction, mais maintenant nous obtenons également Little Kitty, Big City.

Annoncé ce week-end, Little Kitty, Big City est un jeu à venir pour PC et « console » (je ne sais pas encore lesquels) où vous prenez le contrôle d’un chaton qui est perdu dans une grande ville, et vous devez l’aider à rentrer chez lui de nouveau.

Finalement, en tout cas. On dirait que le but du jeu n’est pas vraiment de rentrer à la maison, mais de se promener dans les rues d’une ville japonaise en faisant tout ce que vous pouvez imaginer de chat, de sauter dans des boîtes à attraper des oiseaux à jouer avec votre queue à voler de la nourriture à trucs d’escalade.

On dirait que vous pouvez aussi parler à d’autres animaux, faire des quêtes et porter de jolis chapeaux, donc ça a aussi ça pour ça. Pour voir Little Kitty, Big City en action, veuillez regarder et profiter de chaque dernière seconde de cette bande-annonce :

Le jeu est développé par une petite équipe de Double Dagger Studio. Voici la description officielle de la bande-annonce du jeu :

Tu es un petit minou PERDU dans la grande ville ! Trouverez-vous le chemin de la maison ? Ou vous amusez-vous trop en cours de route ? Little Kitty, Big City est un jeu où vous incarnez un petit chaton curieux avec une grande personnalité, dans une aventure pour retrouver le chemin du retour. Explorez la ville, faites-vous de nouveaux amis, portez de ravissants chapeaux et laissez plus qu’un peu de chaos dans votre sillage. Après tout, n’est-ce pas ce que les chats font de mieux ? Disponible pour jouer sur PC et console en 2022 !

G/O Media peut toucher une commission

Et si vous voulez le souhaiter sur Steam, vous pouvez le faire sur la page du jeu.