Jeu de commutateur à membrane généralement bon marché maintenant 250 $

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Il se rapproche de plus en plus de Thanksgiving, ce qui signifie qu’il se rapproche de plus en plus du Black Friday. Et avant ce grand jour de soldes, de nombreux magasins, éditeurs et détaillants proposent déjà des remises sur les jeux et les consoles. Par exemple, le jeu Switch Membrane coûte régulièrement 9,99 $, mais il est maintenant en vente pour… euh… eh bien, cela ne peut pas être juste. C’est en vente pour 250 $?

Comme l’a repéré Nintendo Life, un jeu Switch aléatoire sorti pour la première fois en 2018 et qui est généralement vendu 10 $ coûte actuellement 25 fois ce prix. Le jeu, Membrane, est une sorte de puzzle. Voici comment la page de la boutique officielle de Nintendo le décrit :

Membrane est un jeu de réflexion et d’action créatif dans lequel vous construisez, pliez et brisez le monde qui vous entoure tout en expérimentant pour créer vos propres solutions. Des ponts sinueux, des échelles bancales et des structures tremblantes ne sont que le début de ce que vous ferez pour tester les limites de ce monde étrange et diurne ! La membrane a été conçue pour permettre au joueur d’interagir et de créer ses propres solutions uniques. Les énigmes ne sont PAS conçues pour reposer sur la tromperie ou sur une solution unique, une approche de verrouillage et de clé pour tester les joueurs. Au lieu de cela, le jeu a été conçu pour récompenser la créativité et l’expérimentation du joueur. Obtenez votre chapeau de réflexion sur les amis!

Et voici une vidéo en action. Faites-moi savoir si cela ressemble à un jeu d’une valeur de 250 $ :

Alors que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce jeu de 2018 est-il soudainement vendu 250 $ ? C’est peut-être une faute de frappe, peut-être qu’il était censé être en vente pour 2,50 $ et que quelqu’un a juste oublié d’ajouter la virgule décimale. Peut-être? Ou peut-être est-ce une façon étrange de blanchir de l’argent dont je n’ai jamais entendu parler auparavant et cela fait partie d’un stratagème criminel élaboré qui passe sous le radar des forces de l’ordre.

Ou, l’éditeur derrière Membrane voulait attirer plus d’attention sur lui et ses autres titres et donc à une époque où la plupart des jeux bénéficient de remises importantes, il a augmenté le prix à 250 $ pour attirer l’attention. Eh bien, si c’est le cas, félicitations, je suppose.