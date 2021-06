Jeu de nombres : une start-up indienne vise à conquérir le marché mondial des mathématiques

Le confinement a mis la fracture numérique au premier plan, en particulier dans le segment K12. (Image représentative)

La contribution de l’Inde au développement des mathématiques a été substantielle, en particulier au système de nombres décimaux moderne et à de nombreuses techniques arithmétiques et algébriques.

Aujourd’hui, une start-up indienne d’edtech vise à capturer une part substantielle du marché mondial de l’enseignement des mathématiques (K12), grâce à une croissance sans précédent qu’elle a connue pendant la pandémie. “Au cours du dernier exercice, nous avons augmenté de 3 fois, et l’objectif est de croître de plus de 3 fois cette année”, a déclaré à FE Manan Khurma, fondateur et PDG de Cuemath. « La majeure partie de cette croissance viendra des marchés mondiaux. »

Cuemath est présent dans une vingtaine de pays et souhaite atteindre plus de 50 pays d’ici la fin de l’année. Ce plan comprend le renforcement de sa présence en Amérique du Nord, APAC, au Royaume-Uni et en Europe, et au Moyen-Orient, ainsi que l’entrée dans des pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. « Nous explorerions également la croissance inorganique », a-t-il déclaré.

Alors que Khurma ne partageait pas les revenus de Cuemath, la start-up (fondée en 2014) a levé 67 millions de dollars jusqu’à présent. “Nous ne sommes pas encore rentables et nous irions pour quelques tours de financement au cours de cette année civile”, a-t-il déclaré.

professeurs indiens

Dans l’enseignement des mathématiques, l’un des plus grands acteurs mondiaux est le japonais Kumon. Avant la pandémie, Kumon – dont le modèle est en grande partie des centres de briques et de mortier – générait des revenus de plus d’un milliard de dollars par an. “Je pense que le programme de Kumon n’est pas à jour avec ce dont les enfants ont besoin aujourd’hui”, a déclaré Khurma. “Notre programme est accrédité par STEM.org, nos résultats d’apprentissage sont excellents et nous sommes un partenaire de Google for Education… tout cela nous donne une énorme crédibilité.”

Les mathématiques sont un besoin universel et le programme est également plus ou moins similaire dans la plupart des pays, mais ce sont les enseignants de Cuemath qui, selon Khurma, lui donnent un avantage. « Nous avons environ 10 000 enseignants, parmi les meilleurs ; de toutes les candidatures que nous recevons, nous ne sélectionnons que 3%. Alors que nous embaucherons des enseignants étrangers au fur et à mesure de notre expansion, une grande partie sera des enseignants indiens », a-t-il déclaré.

L’accent indien est assez neutre et, dans le monde entier, les Indiens sont associés à de solides compétences en mathématiques. « Être enseigné par un Indien est considéré comme un point positif. »

K12 et au-delà

À ses débuts, Cuemath s’adressait aux élèves du primaire et du secondaire, mais il couvre maintenant le K12. Ce n’est pas une entreprise de préparation aux tests, mais une entreprise qui aide à développer de solides compétences en mathématiques chez les enfants, ce qui conduit indirectement à de meilleurs résultats aux examens scolaires ainsi qu’aux tests d’entrée. “Nous promettons une base super solide, et de bons résultats aux examens en sont le résultat naturel”, a-t-il déclaré. « À un moment donné, nous voudrons peut-être nous étendre à l’enseignement supérieur. »

Fracture numérique

Le confinement a mis la fracture numérique au premier plan, en particulier dans le segment K12. Les enfants privilégiés ont pu poursuivre leurs études en ligne, mais les défavorisés ont perdu. Khurma a ajouté que si des mesures doivent être prises par le gouvernement et les grands acteurs privés pour améliorer l’infrastructure numérique et faciliter l’accès aux appareils à faible coût, les entreprises edtech peuvent également faire beaucoup. « Les cours gratuits peuvent contribuer grandement à attirer et à retenir les étudiants », a-t-il déclaré. “Et il en va de même pour la création de tels cours qui sont entièrement consommés sur des téléphones, au lieu de / en plus des ordinateurs portables ou des ordinateurs.”

En ligne contre hors ligne

Avec Byju (la plus grande start-up edtech en ligne d’Inde) acquérant le centre de coaching de briques et de mortier Aakash Educational Services, vieux de trois décennies, et avec le verrouillage induit par la pandémie ayant temporairement fermé ces centres, est-ce la fin du coaching hors ligne centres? Khurma a dit qu’il ne le croyait pas. «J’ai parlé à des centaines de parents au cours des derniers mois et j’ai le sentiment que le hors ligne reviendra à coup sûr et de manière importante. Alors que l’acceptation des cours en ligne a augmenté, nous verrons des modèles coexister – des joueurs en ligne proposant des cours hors ligne et vice-versa. Nous envisageons également ce modèle car avant le verrouillage, nous organisions des cours hors ligne – nous avions environ 5 000 centres de micro-entraînement physiques, avec des enseignants les exploitant à domicile », a-t-il déclaré.

Edtech et métiers de l’enseignement

Dans une salle de classe hors ligne, un enseignant peut enseigner à quelques dizaines d’élèves à la fois ; sur edtech, elle peut enseigner des centaines. Cela entraîne-t-il des pertes d’emplois pour les enseignants ? Khurma a déclaré qu’au contraire, l’edtech conduira à plus d’emplois dans l’enseignement. “Peu importe la quantité de technologie que vous utilisez, les éléments humains d’empathie et d’encouragement sont nécessaires”, a-t-il déclaré. « Le rôle d’un enseignant peut changer, mais son importance ne diminuera pas. »

Cuemath veut employer jusqu’à 1 lakh d’enseignants et être l’un des plus grands employeurs du secteur privé du pays. « Nous visons à créer une empreinte de 40 à 50 étudiants lakh dans le monde, et pour cela, nous avons besoin d’au moins 1 lakh d’enseignants ; nous y arriverons dans 3-4 ans », a-t-il déclaré.

Ce ne sera pas facile, mais il semble que Khurma ait fait le calcul.

