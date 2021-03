Jeu de scène Game of Thrones en développement pour Broadway et le West End ⋆ .

]]>]]>

Du petit écran au centre de la scène, Game of Thrones est toujours une force imparable. La série de romans devenue télévisée se dirige vers un nouveau médium artistique: Broadway, le West End et l’Australie.

Le Hollywood Reporter a cassé l’histoire selon laquelle George RR Martin développe une production scénique de Game of Thrones. Ce nouveau projet se déroule pendant ce qui est décrit comme un «moment charnière de l’histoire de Westeros» – The Great Tourney at Harrenhal. Ce concours a eu lieu à peine 16 ans avant la Game of Thrones la série a commencé.

«La pièce emmènera pour la première fois le public plus profondément dans les coulisses d’un événement historique qui était auparavant enveloppé de mystère», lit-on dans la description officielle de la pièce. «Mettant en vedette plusieurs des personnages les plus emblématiques et les plus connus de la série, la production se vantera d’une histoire centrée sur l’amour, la vengeance, la folie et les dangers de la prophétie, révélant ainsi des secrets et des mensonges qui n’ont été que suggérés. jusqu’à maintenant. »

Bien qu’aucun personnage ne soit officiellement confirmé pour ce projet, il est noté dans les œuvres précédemment publiées de Martin que des personnages familiers tels que Ned Stark, Jaime Lannister, Lord Robert Baratheon et le prince Oberyn Martell sont tous apparus lors de cet événement.

George RR Martin a parlé de ce projet dans un communiqué:

«Une équipe incroyable a été réunie pour raconter l’histoire, à commencer par les producteurs Simon Painter, Tim Lawson et Jonathan Sanford. Leur connaissance et leur amour de mon monde et de mes personnages m’ont impressionné dès le début, et leurs projets pour cette production m’ont époustouflé depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés. Dominic Cooke, notre directeur, est un ancien directeur artistique du Royal Court Theatre de Londres, qui a porté les drames de Shakespeare sur la guerre des roses à la télévision, et notre dramaturge, Duncan Macmillan, a déjà adapté George Orwell et Henrik Ibsen, entre autres. Travailler avec eux (avant la pandémie, alors que nous pouvions réellement nous réunir) a été un régal, et j’ai hâte que notre collaboration reprenne. Notre rêve est d’amener Westeros à Broadway, dans le West End, en Australie… et finalement, sur une scène près de chez vous… Cela devrait être spectaculaire.

HBO n’est pas officiellement impliqué dans le projet mais continuera à développer ses différents projets dérivés de Game of Thrones, y compris le prochain Maison du dragon.

