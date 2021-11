Jeu de société Skyrim venant des fabricants de jeu de table Fallout

Capture d’écran : Modiphius Entertainment / YouTube / Kotaku

L’éditeur des jeux de table Dishonored, Fallout et The Elder Scrolls prévoit de sortir un jeu de société Skyrim en 2022. Skyrim – The Adventure Game comprendra plusieurs campagnes d’histoire, y compris une préquelle des événements de The Elder Scrolls V: Skyrim.

Voici l’intrigue principale, tirée de la page de financement participatif de Modiphius Entertainment :

« Avant que l’Enfant de Dragon n’arrive à Bordeciel… Vous êtes des membres survivants des Lames, un groupe légendaire qui a longtemps protégé l’Empire de Tamriel ! Abandonnés par l’empire, vous devez travailler ensemble pour déjouer un complot qui menace tout Skyrim.

Initialement rapporté dans Polygon, le jeu de société Skyrim sera jouable par un à quatre participants. Chaque session dure de 90 à 120 minutes et les joueurs peuvent choisir parmi six races (Altmer, Dunmer, Imperial, Khajiit, Nord et Orsimer). Différents choix d’équipement peuvent également affecter la façon dont chaque héros surmonte les défis de son voyage.

Outre les capacités uniques que chaque race apporte à l’expérience de jeu, The Adventure Game contient également environ 700 cartes d’histoire. Ce deck fonctionne comme une sorte de fichier de sauvegarde, ce qui fait que vos décisions pendant la campagne ont des effets durables. Contrairement à certains jeux, cependant, aucun composant n’est endommagé ou détruit en jeu, et le deck (et, effectivement, le jeu) peut être réinitialisé à tout moment. La première campagne a lieu 25 ans avant Skyrim, la deuxième campagne commence avant l’arrivée de l’Enfant de Dragon et se termine après l’arrivée de l’Enfant de Dragon.

Outre le plateau et les cartes d’histoire, le jeu comprend également des dés personnalisés, des miniatures détaillées des races jouables et des centaines de jetons de jeu. Deux extensions seront disponibles, et des add-ons peuvent être achetés si vous êtes intéressé par des figurines supplémentaires de héros ou d’ennemis, un tapis en néoprène ou des pièces d’or Septim.

Le jeu de base coûte un peu plus que ce que l’éditeur avait initialement estimé, en raison de la pénurie d’approvisionnement mondiale qui a commencé avec la pandémie de coronavirus, et qui affecte toujours la logistique dans plusieurs secteurs.

Selon sa page de financement participatif, les premiers contributeurs de Skyrim – The Adventure Game recevront leurs copies en août 2022. Par la suite, le jeu devrait sortir dans le commerce.