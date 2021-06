Jeu de stratégie Marvel venant de XCOM Studio ⋆ 10z viral

Les fuites de jeux liées à Marvel ne cessent d’arriver. Plusieurs sources ont corroboré un rapport divulgué montrant qu’un jeu de stratégie Marvel provient de Firaxis Games, le développeur acclamé qui a créé le plus récent XCOM titres. 2K n’a pas commenté la question.

Cette liste est apparue pour la première fois sur Reddit avant d’être corroborée par VideoGamesChronicle et le journaliste de Bloomberg Jason Schreier. La liste est pleine de prétendues révélations de jeux de l’éditeur 2K. La liste ne contient que quatre jeux différents et l’un d’eux porte le nom de code CODA, qui est un “nouveau jeu d’action au tour par tour utilisant la propriété Marvel”. L’utilisateur de Reddit swine_flu a déclaré que sa source lui avait dit que c’était comme “XCOM avec les héros Marvel » et que « certains acteurs célèbres expriment les personnages ». Ces acteurs de la voix rumeur n’ont pas été donnés.

Firaxis est connu pour ses jeux de stratégie dans le Civilisation et XCOM série et n’a pas annoncé sur quoi il travaille ensuite. XCOM : escouade chimère sorti en avril 2020, l’équipe est donc probablement bien avancée dans le développement de son prochain titre.

Mais ne vous attendez pas à ce que toutes ces révélations arrivent pendant l’E3. Selon Schreier, il n’est pas clair si tous ces jeux seront au grand spectacle d’été. Take-Two Interactive devrait faire partie de l’émission le lundi 14 juin, il est donc possible qu’au moins certaines de ses annonces aient lieu ce jour-là.

Les autres parties de la fuite ne sont pas liées à Marvel, mais concernent toujours des jeux non annoncés ou des parties non annoncées de jeux inévitables. NBA 2K22L’athlète de couverture serait la star à la retraite des Dallas Mavericks Dirk Nowitzki. pays des merveilles est dit être un Frontières spin-off mettant en vedette la divisionnaire Tiny Tina. Ce jeu a même déjà été déposé. Mafia III Le prochain jeu du développeur Hangar 13 est également censé être un jeu de science-fiction en monde ouvert qui a été décrit comme “Cthulhu rencontre Saints Row”, qui soutient également un rapport de 2020.