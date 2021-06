Jeu d’évaluation : l’adoption du cloud signifie également des bénéfices pour les entreprises

Narsimha Rao Mannepalli, vice-président exécutif, responsable des solutions cloud et d’infrastructure et des solutions de validation Infosys

Par Srinath Srinivasan

Que les entreprises natives du cloud soient des actifs légers est un fait bien connu. Pour les entreprises traditionnelles, le cloud consiste à réduire les dépenses d’investissement tout en augmentant la vitesse, la présence et l’évolutivité. Bien qu’il s’agisse d’efforts pour améliorer les résultats, dans quelle mesure une entreprise peut être migrée vers le cloud et si l’adoption profonde du cloud entraîne une augmentation supplémentaire des bénéfices ou si les investissements sont redondants après un certain niveau d’adoption du cloud sont des questions qui vexent les entreprises. les propriétaires.

Une enquête d’Infosys suggère qu’il existe une corrélation directe entre l’adoption du cloud en profondeur (de plus de 60 % des systèmes et processus sur le cloud) et de nouveaux bénéfices plus élevés dans les entreprises. « Le cloud peut générer une nouvelle croissance des bénéfices. Sur les marchés que nous avons interrogés, nous avons constaté que le cloud peut ajouter 414 milliards de dollars aux bénéfices », déclare Narsimha Rao Mannepalli, vice-président exécutif, responsable des solutions cloud et d’infrastructure et Infosys Validation Solutions. Ces marchés comprennent les services financiers, les assurances, la haute technologie, la fabrication, les soins de santé, les sciences de la vie, les biens de consommation courante, la vente au détail, la logistique, les télécommunications et les services publics. Selon Infosys, les entreprises hautes performances qui utilisent le cloud l’ont appliqué pour accélérer le lancement de nouvelles solutions, fonctionnalités, étendre les capacités de traitement, favoriser la collaboration, utiliser l’IA, automatiser les processus et découvrir de nouveaux canaux de revenus.

« Vous avez besoin d’une certaine masse critique de processus métier sur le cloud pour l’exploiter », déclare Mannepalli. « Après avoir observé de près des milliers d’entreprises, nous avons pu constater qu’au moins 60 % de leurs activités étaient dans le cloud. C’est là que nous avons trouvé une corrélation claire entre les performances du cloud, les résultats et les résultats. »

En termes réels, le 60% comprend un large éventail de fonctions telles que le côté client, le service client et la livraison, l’engagement des clients, des associés et des employés et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. « Une entreprise native du numérique, disons Uber, s’est développée sur le cloud dès le premier jour. Cependant, pour les entreprises existantes, la migration vers le cloud est un processus long et prend un certain temps en fonction de la taille et de la nature de l’entreprise », explique Mannepalli. Il souligne également que le processus de migration ne devient un défi que lorsque les entreprises tentent de répliquer les processus hérités tels qu’ils sont sur le cloud. « Le cloud a ses propres méthodes et les processus doivent avoir des architectures spécifiques au cloud pour être efficaces », ajoute-t-il.

Sur 12 secteurs et plus de 2 500 représentants d’entreprises interrogés par Infosys, plus de 50 % ont déclaré que d’ici 2022, la majorité de leurs systèmes informatiques et fonctions commerciales seront sur le cloud. Mais ce ne sont pas seulement les processus qui sont migrés, mais aussi les données des systèmes existants. « Les entreprises s’inquiètent de la valeur qu’elles peuvent dégager des données. Ils ont également commencé à réfléchir à leurs investissements dans les entrepôts de données », explique Mannepalli.

Par exemple, dans les soins de santé, cela pourrait signifier unifier les données des patients et améliorer les services aux patients, accélérer la découverte et la formulation de médicaments via la simulation et stimuler la croissance des revenus grâce à des soins personnalisés basés sur l’IA. Dans les services financiers et les assurances, le cloud et l’IA peuvent accélérer la numérisation, se connecter aux systèmes bancaires ouverts et aux systèmes de paiement alternatifs, et étendre et coordonner la détection des menaces et la prévention de la fraude. Dans les télécommunications, le cloud et l’IA sont utilisés pour l’équilibrage de charge et la prévision de la demande, pour aider à faire évoluer les offres et les produits 5G et développer des capacités de maintenance prédictive.

« Comme on peut le voir, cette migration ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il existe désormais plusieurs fournisseurs pour divers services pour une seule entreprise, répartis sur plusieurs plates-formes cloud. Les informations du cloud computing et les données complexes de tous ces services stimulent la croissance de l’entreprise », ajoute-t-il.

