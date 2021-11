Jeu d’exploration agricole mignon ‘Clouzy!’ Annoncé pour Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Freedom Games a annoncé que Clouzy !, une simulation agricole du développeur indépendant Tinymoon, sera lancée sur Switch le 17 février 2022.

Présenté comme un « jeu de ferme mignon et sain », Clouzy ! vous fait explorer un monde aux couleurs vives aux côtés de votre propre animal de compagnie volant, ramasser des fruits, préparer des repas et plus encore au fur et à mesure. Vous vous occuperez également d’une garderie dans les nuages, où vous pourrez nourrir et jouer avec les nuages ​​de votre animal de compagnie en toute tranquillité – si seulement c’était la vraie vie.

Il n’a peut-être pas le budget de hits qui définissent le genre comme Animal Crossing, mais ses environnements charmants et colorés pourraient gagner les joueurs si le gameplay résiste assez bien. Avec seulement trois mois avant la sortie, nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir par nous-mêmes.

Alors qu’est-ce que tu en penses? Une à surveiller ? Partagez vos premières réflexions avec nous ci-dessous.