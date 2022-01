Jeu jamais sorti cette semaine (3 janvier 10 janvier)

Capture d’écran : Humongous Entertainment / Steam / Kotaku

Bonne année! J’espère que vous avez passé un réveillon et un jour du Nouvel An sûrs et amusants et j’espère que 2022 est une meilleure année pour nous tous que 2021 ne l’a été. Je veux dire, ça ne peut pas être pire, n’est-ce pas…?

Si vous cherchiez un tas de nouveaux jeux pour commencer la nouvelle année en beauté, vous ne trouverez pas grand-chose cette semaine. Comme d’habitude, cela a tendance à être une période calme pour les sorties de gros et même de petits jeux. Cela ne me dérange pas du tout. Je suis retombé dans Destiny 2 et ça me prend tout mon temps libre maintenant. Je considère donc cette semaine à venir comme la « Semaine du destin de Zack ».

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 3 janvier

Freddi Fish 3 : L’affaire de la conque volée | SwitchBiker Garage : Simulateur de mécanicien | SwitchCrumble | SwitchPutt-Putt voyage dans le temps | Changer

mercredi 5 janvier

Ville folle | SwitchArcadia tombé | SwitchMcDROID | SwitchFears to Fathom – Norwood Hitchhike | PCSimulateur d’électricien | ordinateur

Jeudi 6 janvier

Regard de démon EXTRA | PS4, SwitchTeamfight Manager | Chroniques de SwitchJustice | SwitchEpic Dumpster Bear 2: Celui qui porte gagne | SwitchThéâtre des Douleurs | SwitchWarshmallows | SwitchHeaven Dust 2 | Changer

vendredi 7 janvier

épée d’Elpisia | Xbox Series X/S, Xbox One, PCInternet Cafe Simulator 2 | ordinateur

dimanche 9 janvier

Super Rouleau Sami | Xbox Series X/S