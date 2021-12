Jeu monstrueux de Stephen Curry pour donner la victoire aux Warriors sur les Grizzlies

victoire de Guerriers de l’état d’or en vue de Grizzly de Memphis par 113-104 le jour de Noël avant-première avec un Stephen Curry en mode MVP. Les Warriors ne pouvaient pas compter sur des hommes comme Jordan Poole ou Andrew Wiggins et Don Stephen a décidé de prendre un peu plus de responsabilités que d’habitude. Il a terminé le duel avec 46 points (8 sur 14 en triple) et 4 passes décisives. Impressionant. Il était bien accompagné par Gary Payton II, qui montait à 22 points. Chez les Grizzlies, dont les résultats sont encore pires avec Ja Morant que sans lui, Jaren Jackson et De’Anthony Melton ont terminé avec 20 points par tête et Morant est passé à 21.

