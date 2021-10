Jeu NFT Play-to-Earn, Kawaii Islands sur le point de lancer son IDO prévu

Publicité





Kawaii Islands, une plate-forme de jeu à gagner non fongible (NFT), a annoncé aujourd’hui le lancement de son offre Initial DEX (IDO), qui se tiendra sur la plate-forme Polkastart.

Conformément à l’annonce, Kawaii Islands prévoit de détenir un IDO pour son jeton natif, $KWT. L’IDO est prévu à 13h00 UTC, le 12 octobre 2021, et TGE sur PancakeSwap à 14h00 UTC.

Notamment, la plateforme de jeu espère sécuriser environ 250 000 $ dans le capital lors de cet événement. Jusqu’à présent, la capitalisation boursière initiale du jeton s’élève à 800 000 $, chaque KWT se négociant à 0,03 $.

Actuellement, le projet dispose de plus de 3 millions de dollars de financement provenant de ses ventes privées et d’une vente de trois NFT. La vente privée de jetons a permis de récolter 2,4 millions de dollars auprès de 28 investisseurs, tandis que l’événement de vente NFT a généré plus de 600 000 dollars de revenus.

Commentant l’IDO, M. Minh Do, PDG de Kawaii Islands et du studio IMBA, a déclaré2 :

« Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous les partisans du projet. Depuis le premier jour, nous avons été continuellement dans les bonnes grâces de nombreux merveilleux investisseurs, partenaires et de notre communauté florissante. Nous attendons avec impatience le chemin à parcourir et les développements ultérieurs du projet des îles Kawaii pour offrir la meilleure expérience de jeu NFT à notre communauté. » Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas soutenir assez Polkastarter ! En plus d’être l’une des plus grandes rampes de lancement pour les projets de blockchain, l’équipe derrière Polkastarter nous fournit également leurs connaissances inestimables et leur vaste connexion dans le domaine. Sans parler de l’environnement sécurisé et décentralisé qui garantit la sécurité des fonds.

Après avoir fait ses débuts le mois dernier, Kawaii Island est un métaverse animé sur le cloud pour les joueurs multijoueurs développé pour permettre aux utilisateurs de vivre une expérience de jeu spectaculaire en construisant, concevant, créant des réseaux sociaux et cultivant avec d’autres joueurs.

Après le lancement de sa version alpha, Kawaii Islands a gagné en popularité. Actuellement, la plate-forme compte plus de 10 000 joueurs actifs par jour, avec un volume de transactions de plus de 1,2 million de dollars. La plate-forme fait également partie des sept meilleures dApps actives sur la Binance Smart Chain. De plus, pour les dix derniers jours du jeu Alpha, la plateforme a enregistré plus de 320 000 $ de gains totaux pour les joueurs. En préparation de l’IDO, plus de 8 000 participants se sont joints à la liste blanche, 30 000 ont rejoint les plateformes de médias sociaux de l’île Kawaii, tandis qu’environ 150 000 ont participé à la récente série d’AMA.

Les îles Kawaii prévoient d’ajouter le jalonnement KWT, l’agriculture NFT, des fonctionnalités de location et des événements saisonniers, parmi bien d’autres, dans les prochains jours.