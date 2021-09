Jeu Play-to-Earn de Polker (PKR) répertorié sur BitMart Exchange – Approuvé par Akon ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Le jeton natif $PKR de Polker.Game basé sur le Play-to-Earn NFT a été officiellement répertorié sur le populaire échange centralisé BitMart. Polker.game a récemment été à l’honneur alors qu’Akon, la superstar du R&B et producteur de disques américain a donné son approbation officielle à Polker, déclarant que le “jeu est révolutionnaire” et que Polker est “de loin le meilleur jeu à gagner, jeu NFT dans l’espace.”. “Regardez la vidéo d’Akon ici”. Avec la liste BitMart et l’approbation des célébrités d’Akon, Polker est parfaitement positionné pour devenir un acteur majeur de la ligue Play-to-Earn.

Qu’est-ce que Play-to-Earn ?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau concept, le jeu pour gagner est devenu un terme tendance en raison de la popularité du jeu NFT AXIE infinity. Dans le passé, les précédents jeux play-to-earn ont également connu du succès – cependant, grâce à l’énorme développement dans l’espace blockchain ces dernières années, l’expérience de jeu est maintenant considérablement améliorée.

Les jeux Play-to-Earn sont essentiellement gratuits et ouverts à tous. En utilisant simplement la plate-forme, les joueurs peuvent gagner des jetons de plate-forme natifs ou des NFT, qui ont tous deux une valeur réelle. Permettre aux joueurs de gagner des jetons et des NFT qui peuvent être vendus ou échangés a créé un changement de paradigme dans les jeux en ligne – Polker ouvre la voie avec la plateforme de poker Play-to-Earn.

Pourquoi Polker.Game ?

Avec la croissance du jeu blockchain Play-to-Earn à un rythme sans précédent, Polker.game est sur le point de changer le monde du poker en ligne avec son approche unique du gameplay. Étant donné que les jetons utilisés dans Polker n’ont aucune valeur, le jeu supprime l’aspect jeu du poker tout en conservant des prix qui ont une valeur réelle. La plate-forme de poker play-to-earn de Polker est axée sur la compétition et les compétences plutôt que sur le jeu. Bien qu’encore à leurs débuts, les NFT Polker se sont déjà vendus pour 10 000 $ (3,8 ETH) sur OpenSea.

Potentiel de croissance du polker (PKR)

Avec Akon prenant en charge la plate-forme et la plate-forme de poker jouer pour gagner de Polker étant en ligne, Polker et $PKR ont un énorme potentiel de croissance. Le fait que $ PKR soit désormais coté sur l’échange centralisé BitMart augmente considérablement ce potentiel.

Le modèle commercial suivi par Polker est similaire à celui d’AXIE INFINITY (AXS) qui a une capitalisation boursière entièrement diluée de 19,4 milliards de dollars au moment de la rédaction. Polker (PKR) a actuellement une capitalisation boursière entièrement diluée de 40,2 millions de dollars. Si PKR atteignait la même capitalisation boursière qu’AXS, la valeur actuelle augmenterait de plus de 482x. En termes simples, un investissement de 1 000 $ dans PKR aujourd’hui vaudrait plus de 482 000 $ si Polker devait atteindre la même capitalisation boursière qu’AXIE INFINITY.

Même atteindre la moitié de la capitalisation boursière d’AXS à court terme, ce qui est une attente beaucoup plus raisonnable, permettrait une augmentation de 24 000% de la valeur – un retour sur investissement trop intéressant pour tout investisseur, en particulier avec le soutien d’Akon à la plate-forme. .

Liste Polker sur BitMart

Polker (PKR) est un jeton inter-chaînes avec un pont fonctionnel entre Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) et Tron – avec un pont Polygon en cours de développement. Jusqu’à présent, $PKR n’était négociable que sur les bourses décentralisées UniSwap et PancakeSwap. Désormais coté sur l’échange populaire et centralisé BitMart, Polker (PKR) peut être négocié par un groupe démographique beaucoup plus large avec la paire USDT-PKR nouvellement cotée.

Avec BitMart listant $PKR et Akon criant la plate-forme de poker play-to-earn offerte par Polker, le potentiel de cette plate-forme est inégalé.

