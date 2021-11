Jeu Play-To-Earn Syn City lève 8 millions de dollars

« Syn City », un jeu mafieux à gagner fondé par l’ancien chef d’entreprise de TRON, Roy Liu, a annoncé lundi un tour de table de 8 millions de dollars.

Le cycle a été dirigé par le co-fondateur de Twitch, Justin Kan et Goat Capital, avec le soutien supplémentaire de A&T Capital, Hack VC, Animoca Brands et Spartan Group.

Le jeu rejoint la liste croissante de titres gratuits entrant dans l’espace de jeu pour gagner, en donnant la priorité à l’accessibilité alors que les jeux Web 3 poussent à l’adoption par le grand public.

Syn City centrera son « Mafia Metaverse » autour d’une multitude d’intégrations basées sur la blockchain, y compris un système de gouvernance, le jalonnement DeFi et son propre marché de jetons non fongibles.

Le système de gouvernance du jeu, appelé « Mafia-as-a-DAO » ou MaaD, incite les joueurs à former des « syndicats mafieux », jouant en groupes qui peuvent s’affronter et participer à des tournois.

L’équipe de développement du jeu comprend des vétérans de Disney, Ubisoft, Roblox, EA et Gameloft, selon un communiqué de presse.

« Nous pensons que le métaverse que Syn City construit est super excitant », a déclaré Robin Chan, partenaire général de Goat Capital, dans un communiqué de presse. « Quand j’étais directeur général de l’Asie chez Zynga, nous avons été témoins du phénomène mondial des guerres de la mafia qui a influencé toute la génération. Syn City est là pour diriger le changement de paradigme du métavers mafieux. »