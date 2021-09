Jeu pratique des Gardiens de la Galaxie

Pour mon argent, vous pouvez diviser l’univers cinématographique Marvel en deux camps assez distincts. Il y a les films vraiment distincts où un réalisateur laisse une marque sur une franchise, et il y a ceux qui sont des films de pop-corn ordinaires qui sont probablement un peu faciles à conduire de la part des critiques et du public parce qu’ils sont investis dans l’univers plus large. Ou, vous savez, pour le dire autrement, il y a Guardians of the Galaxy, et puis il y a Black Widow. Ce sont les MCU yin et yang.

Parfois, un film occupe en quelque sorte l’espace du milieu. Black Panther est comme ça pour moi; d’un côté, Ryan Coogler a vraiment créé quelque chose de spécial. D’un autre côté, il y a des scènes d’action sans inspiration qui existent en quelque sorte, sans beaucoup de justification, et qui n’ont ni le flair ni l’inspiration du reste du film. Pourquoi évoquer cela ici, au sommet d’une pratique avec le nouveau jeu Guardians of the Galaxy ? Eh bien, parce que je pense que c’est un peu comme ça. C’est très amusant et c’est clairement mieux que le jeu Avengers profondément imparfait. Mais à certains égards, il a du mal à vraiment inspirer.

Le développeur de Guardians Eidos Montréal est exceptionnellement doué pour la construction de mondes. Dans Deus Ex Human Revolution de 2011, le studio a repensé un univers de jeu classique avec une clarté et une vision brillantes. La suite n’était pas aussi bonne – mais honnêtement, je ne tiens pas trop le studio pour responsable de cela; il a clairement été précipité hors de la porte. En fin de compte, je les tiens en haute estime – et la bonne nouvelle à propos des Gardiens de la Galaxie est que toutes ces prouesses de construction du monde sont exposées.

La démo à laquelle j’ai joué, qui est à quelques chapitres de l’histoire, démarre avec l’équipage des Gardiens à bord de leur navire, le Milano. Alors que les développeurs ont clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un RPG, repoussant les premières comparaisons avec les jeux BioWare, les vibrations de Mass Effect sont fortes. Votre équipage est dispersé autour du navire pour interroger à travers de nombreuses options de dialogue. Il y a des éléments avec lesquels interagir, dont la plupart déclenchent de nouvelles conversations ou des réflexions à voix haute de Peter Quill, alias Star-Lord. Il existe un établi où, bien sûr, vous pouvez dépenser les ressources rassemblées dans les niveaux du jeu pour améliorer vos capacités.

Tout cela sonne comme la Normandie ou la Tempête, non ? Et c’est en quelque sorte. Il y a bien sûr des touches de Guardians – comme un juke-box rempli de succès des années 80, y compris de Hot Chocolate à Pat Benatar, et vous pouvez le configurer pour qu’il joue pendant que vous explorez le navire. Drax commente même votre choix de musique. C’est chouette.

Les conversations, quant à elles, jettent les bases d’une histoire qui nous donne une équipe de Guardians très différente dans un endroit très différent de ceux des films ou des bandes dessinées. Une partie de cela est livrée dans le dialogue; J’entends des extraits d’où cette version place la relation de Gamora avec Thanos, ou comment Quill est venu rencontrer Yondu. Cependant, certains des choix les plus subtils font mieux comprendre les différences. Par exemple, Quill est le leader de facto dans les films, mais il est constamment repoussé par les autres. Dans le cockpit de leur navire, les sièges sont répartis uniformément, comme pour suggérer une équipe égale. Dans le jeu, Quill est assis à l’arrière du cockpit comme un capitaine de Star Trek, les quatre autres assis dans son champ de vision. C’est une chose subtile – mais cela dit qui est cette équipe et quel est le rôle du joueur dans celle-ci.

Ils peuvent se ressembler, mais il s’agit d’un équipage différent et original des Gardiens.

Au large de Milan, de jolies touches similaires ponctuent l’expérience. Tout au long de ma mission de récurage d’une base du Nova Corps, on me propose un certain nombre d’options de dialogue en tant que Star-Lord. Ceux-ci ont non seulement un impact sur ce que les Gardiens pensent et ressentent, mais aussi sur le déroulement de la mission. Une attitude cavalière pourrait alerter plus tôt les méchants de notre présence, par exemple, ce qui pourrait à son tour agacer mes camarades.

Alors qu’Eidos Montréal a dépassé les attentes des fans à propos d’une histoire à embranchements très différente en soulignant que le jeu est comme un sablier dans sa structure – gros avec des choix, des options et des scénarios alternatifs au milieu mais finalement canalisé vers la même grande finale – un peut voir de nombreuses raisons de rejouer des missions ou même tout le jeu pour voir des histoires alternatives. C’est moins lourd que le choix dans de nombreux jeux, les choix étant naturels dans le flux des choses. En raison du format de cet aperçu, je pouvais voir les écrans des autres joueurs participant à cette pratique à distance, et il était évident de voir à quel point le chemin emprunté par certains d’entre eux était différent du mien.

C’est du côté des Gardiens où Eidos Montréal a clairement laissé sa marque. Il y a de délicieux petits slithers d’ADN Deus Ex épissés à travers le jeu – dans une grande narration environnementale et un sens particulièrement fort de la direction artistique, mais aussi, il faut l’admettre, dans des choses comme des scènes de dialogue basées sur des choix grossiers où tout se joue dans un plan inversé – mode tourné avec animation rudimentaire. Il y a une lignée des aventures d’Adam Jensen – et pour le meilleur ou pour le pire, je suis ravi de le voir.

Ensuite, il y a l’autre côté. Comme la façon dont Black Panther était un film avec une vision qui a cédé la place à des scènes d’action passe-partout mises en scène sans le réalisateur, le monde des Gardiens de la Galaxie se construit puis vous jette dans un combat qui est… très bien? Ce n’est pas décevant, mais ce n’est pas non plus particulièrement excitant ou accablant. Je suis juste bluffé. Ce qui n’est pas un mot, du moins pas dans ce contexte – mais j’en fais un.

La démo a vu l’équipage explorer une base du Nova Corps.

C’est le début, évidemment, et je n’avais accès qu’à des compétences limitées. La configuration de base est cependant simple – vous incarnez Peter Quill, ayant accès aux blasters de Star-Lord (qui peuvent tirer des dégâts standard ou des tirs élémentaires), ainsi que ses poings et ses bottes de fusée. Il y a des éclairs de brillance dans cette action à la troisième personne, pour être juste, mon préféré étant l’utilité des bottes de jet pour esquiver. Cela dégage une sorte de buzz viscéral, aussi bon maintenant que dans Vanquish.

A d’autres endroits, je reste un peu plus froid. Il existe un mécanisme de barre décalée similaire à Final Fantasies 13 et 7 Remake où ce que vous voulez faire est de mettre les ennemis dans un état « décalé », ce statut étant celui où vous pouvez infliger de vrais dégâts. Cela peut être satisfaisant, ou cela peut sembler plat, et cela semble situationnel. Utiliser les tirs élémentaires de glace des blasters de Star-Lord pour geler un ennemi, le décaler, puis délivrer des coups dévastateurs fonctionne. Mais trop souvent, j’avais l’impression de lancer des attaques sur des ennemis avec des barres de santé à peine épuisantes, et même le mouvement amusant propulsé par fusée ne peut pas atténuer cela.

Pendant que vous contrôlez Star-Lord, les autres Gardiens font leur propre travail en tant que compagnons de l’IA. Astucieusement, chacun a une IA personnalisée qui convient à sa personnalité. Gamora utilisera ses capacités de ninja pour identifier les ennemis vulnérables et les éliminer, par exemple, tandis que Drax se précipitera pour affronter de grands groupes. Vous pouvez déclencher des mouvements spéciaux de chacun d’eux en appuyant sur un bouton, et au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, leurs compétences augmenteront tout comme celles de Star-Lord. Ces compétences sont vitales. Groot, par exemple, a un excellent coup où il peut verrouiller un ennemi puissant avec ses racines pendant une brève période, ce qui, dans cette pratique, s’est avéré un élément indispensable de contrôle des foules.

Il existe également dans le monde des déclencheurs environnementaux – vous pouvez donc faire sauter Gamora sur une caisse suspendue et couper les fils pour le laisser tomber sur les ennemis, ou demander à Drax de ramasser et de lancer un baril explosif comme si de rien n’était. Il y a aussi des attaques en équipe et des mouvements de finition de style Arkham. Avec Quill, la position est la clé – ses blasters feront moins de dégâts plus loin, il y a donc une portée optimale pour attaquer avec lui, et le combat devient une danse de va-et-vient engageante – rester assez près des ennemis pour infliger le mal, mais suffisamment éloignés pour éviter qu’ils ne rendent la pareille.

Il y a beaucoup de choses à gérer. Certains éléments ont mieux fonctionné pour moi que d’autres – mais le résultat final est un sentiment de plaisir mais aussi un sentiment résolument tiède sur les mécanismes de combat tels que présentés dans cette tranche du jeu. Dans cet aperçu, le combat était souvent si chaotique et votre contrôle instantané du Peter Quill relativement spongieux si important qu’il peut être difficile de garder une trace de ce que font vos alliés ou de demander à un gardien d’attaquer le bon ennemi au au bon moment tout en gardant une trace de tout le reste. Votre première alerte qu’un autre Gardien est en difficulté peut être un râle de mort ou l’alerte à l’écran indiquant qu’il est abattu et qu’il doit être réactivé. Si plusieurs Gardiens tombent en panne, vous pouvez être submergé rapidement, vous devez donc rester au courant.

Pour être juste et clair, un aperçu comme celui-ci vous plonge dans le jeu plusieurs chapitres de profondeur, après que les didacticiels auront expliqué et augmenté doucement la complexité. Je m’attends à ce que tout cela se passe mieux dans le match final. Quoi qu’il en soit, c’est un système de combat chaotique et intense – et je crains que parfois il essaie de faire un peu trop de choses à la fois. De plus, je ne sais pas si le niveau de chaos présenté est intentionnel, ou simplement le résultat de la conception du système qui essaie d’intégrer une quantité considérable de mécanismes et d’actions, puis finit par se sentir un peu surchargé.

Mon combat préféré est probablement le système de « caucus », qui fait entrer un peu dans le jeu de style football américain. Comme je l’ai dit avec la chaise du capitaine, Star-Lord est indéniablement le chef de cet équipage, la colle qui les maintient ensemble – et donc au combat, il peut appeler les Gardiens ensemble pour un ” caucus “. L’action s’arrête et dans une scène, le joueur regarde le reste du groupe du point de vue de Quill. Quelques Gardiens font des commentaires sur l’endroit où ils en sont – et c’est à vous de choisir comment répondre à ce qu’ils disent.

Ainsi, par exemple, ils pourraient se plaindre l’un de l’autre – Rocket disant que Drax se met en travers de son chemin, Drax disant qu’il travaille mieux seul, quelque chose comme ça. Indépendamment de ce que vous choisissez, tout le monde obtient un soin et Star-Lord obtient un buff – mais choisissez correctement, et tout le monde obtient un buff pour améliorer son statut pour le reste de la bataille. Immédiatement après une réunion, Star-Lord met ses écouteurs et fait exploser de fantastiques pétards sous licence des années 80 pendant toute la durée du buff.

Remarquez-vous un motif, cependant? Tout ce qui m’attire dans ce jeu est basé sur la narration. Oubliez le fait que ce ne sont pas le film Guardians. Ils sont distincts, et j’aime déjà passer du temps avec eux, intrigué par leur histoire passée unique et ce qui pourrait être leur avenir. Mais quand j’ai commencé à jouer au jeu… j’étais beaucoup moins enthousiasmé.

Comme je l’ai dit, je suppose que cela correspond également à une grande partie de l’univers cinématographique. Il y a le rugueux avec le lisse. J’ai trouvé que Black Widow valait la peine de s’asseoir pour ses moments de personnage amusants même si j’ai commencé à me déconnecter dès que l’action a commencé. J’espère qu’avec Guardians, les morceaux que j’aime l’emportent sur les morceaux que je n’aime pas de la même manière. Les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Monreal sont clairement bons. Ça va être amusant, agréable, et j’ai hâte d’y jouer. Je n’ai aucun doute que je vais trouver ce jeu supérieur à Avengers. Mais la question est… peut-il monter ? Est-ce que ça peut être génial ? On le saura en octobre.