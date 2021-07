Jeu Tom Clancy troublé dirigé par le fils du PDG d’Ubisoft, Shutters

Image : Ubisoft

En août de l’année dernière, Ubisoft a lancé un action-RPG mobile Tom Clancy appelé Elite Squad, qui présentait des personnages de Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, HAWX et EndWar (vous vous souvenez de ces deux derniers ?). Aujourd’hui, moins d’un an plus tard, le studio Owlient d’Ubisoft a annoncé la fermeture de Marvel’s Avengers de Tom Clancy.

La société a annoncé la nouvelle dans un article sur le site Web d’Elite Squad.

“C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons que nous ne publierons plus de nouveau contenu pour Elite Squad”, a écrit l’équipe de développement du jeu. « La mise à jour d’aujourd’hui sera notre dernière, et le 4 octobre 2021, nous fermerons les serveurs. Ce n’était pas une décision facile, mais après avoir exploré plusieurs options avec nos équipes, nous sommes arrivés à la conclusion qu’elle n’était plus viable. »

Elite Squad, créé par le studio initialement co-dirigé par le fils du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a été troublé dès le départ. Lors de son premier lancement, il a été critiqué pour une cinématique qui reliait des images évoquant Black Lives Matter au terrorisme, incitant Ubisoft à s’excuser et à supprimer les images. Les critiques, quant à elles, ont décrit Elite Squad comme un jeu de gacha assez générique, et il n’a apparemment pas réussi à attirer une grande partie de la base de joueurs. Le junior Guillemot aidant à diriger le studio a également quitté Owlient en mai 2021. Maintenant, le jeu a atteint la fin de la ligne.

À certains égards, le concept global d’Elite Squad – prendre tous les fils numériques indisciplinés et posthumes de Tom Clancy et les mettre au même endroit – est en train de faire l’objet d’une refonte dans le XDefiant récemment annoncé, qui s’inspire du gameplay de Call of Duty et Overwatch au lieu de les embrayages sales de gacha. Le test de jeu pour ce jeu commence le 5 août.

G/O Media peut toucher une commission

Ubisoft dans son ensemble a récemment rencontré de nombreuses bosses sur la route. Alors qu’il a annoncé ce qui équivaut essentiellement à une plate-forme entière pour les jeux Assassin’s Creed il y a quelques semaines, le reportage de Kotaku a révélé aujourd’hui le gâchis lent qui s’est déversé d’un co-développeur d’Assassin’s Creed, Ubisoft Singapour, qui est également responsable des huit douloureux. année (et plus) du processus de développement du jeu de pirate Skull & Bones. Cela fait suite à des retards dans plusieurs grands jeux Ubisoft et à des problèmes de harcèlement en cours qui ont récemment abouti à une plainte devant un tribunal français accusant Ubisoft de «harcèlement institutionnel». Elite Squad pourrait fermer ses portes en octobre, mais il est peu probable que les problèmes plus larges d’Ubisoft se terminent de si tôt.