Jeudi NBA – Heat vs Clippers

Nicolas Batum – 2.5 Trois-Pointers Made O (+130) U (-169)

Il y a à peine une semaine, les accessoires à trois points de Nic Batum étaient fixés à 1,5 et 0,5 peu de temps auparavant. Il a fait 22 trois au cours des cinq derniers matchs, ce qui a porté ses lignes précédentes établies par Tipico Sportsbook à 2,5. L’accessoire de joueur le plus récent est plus approprié pour le joueur que Batum a été récemment, mais on a toujours l’impression qu’il pourrait le surpasser. Aucune garantie, cependant.

Ivica Zubac – 7.5 Rebonds O (-110) U (-118)

Chose intéressante, Zubac a pris exactement huit rebonds dans chacun des quatre matchs entre le Heat et les Clippers au cours des deux dernières saisons. Bas et voilà, son accessoire de joueur est fixé à 7,5 rebonds ce soir. Serge Ibaka est en baisse dans la NBA G League – en mission alors qu’il se met en forme après une opération au dos – ce ne sera donc que Zubac et Isaiah Hartenstein au centre des Clips contre Miami. C’est à moins que LA devienne petit et jette Nic Batum sur les cinq, ce qu’ils ont fait fréquemment cette saison.

Bam Adebayo – 19,5 points O (-114) U (-114)

Bam n’est en aucun cas une sorte de buteur d’élite, mais il atteint progressivement ses points au cours de la plupart des matchs. Il affiche en moyenne un record de carrière de 19,3 points par match et sera plus que probablement chargé de porter l’offensive de Miami en l’absence de Jimmy Butler. Pas plus tard qu’hier soir, nous l’avons vu assumer le rôle de marqueur incontournable du Heat lorsqu’il a marqué 14 points au troisième quart après le départ de Butler avant la fin de la première mi-temps. Une performance similaire pourrait être en réserve pour Bam lorsqu’il affrontera les Clippers.

Kyle Lowry – 15,5 points O (-114) U (-114)

Toutes les mêmes raisons pour lesquelles Bam pourrait voir une augmentation de son score sont les mêmes raisons que Kyle Lowry pourrait également. On lui demandera de faire beaucoup plus avec Jimmy Butler et il a montré qu’il est toujours capable de remonter le temps et d’éclater de temps en temps. Le fera-t-il réellement, cependant?