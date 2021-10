Jeudi NBA – Knicks contre Bulls, 28 octobre

De Julius Randle et Kemba Walker à DeMar DeRozan et Zach LaVine, les nouveaux grands noms de ce match sont sûrs de produire des performances de superstar ce soir dans le but de maintenir leurs équipes respectives dans la bonne direction. Voici un aperçu de quelques accessoires de joueurs, gracieuseté de Tipico Sportsbook :

Zach Lavine – 23,5 points O (-108) U (-120)

Les Knicks sont une bonne équipe défensive, comme le sont habituellement les équipes entraînées par Tom Thibodeau, c’est pourquoi Joel Embiid a été limité à seulement 14 points lors de la défaite 112-109 des 76ers de Philadelphie contre les Knicks mardi. Pourtant, Jaylen Brown a valsé dans le Garden lors de la soirée d’ouverture et a marqué un sommet en carrière de 46 points sur les Knicks.

Zach LaVine a récolté en moyenne plus de 23,5 points au cours de chacune des quatre dernières saisons, ce qui inclut sa moyenne de 25,5 points en quatre matchs cette saison. Cependant, il a deux matchs cette saison au cours desquels il a terminé avec 22 points ou moins.

Julius Randle – 23,5 points O (-120) U (-108)

Par coïncidence, Randle a également une moyenne de 25,5 points sur la saison. Lui aussi est la plaque tournante de l’offensive de son équipe, mais a été inhabituellement inefficace jusqu’à présent. Son pourcentage de bottés de placement de 42,4 est le plus bas depuis sa saison recrue, mais il tente plus de 20 tirs par match pour la première fois de sa carrière. Les Bulls ont accordé le deuxième moins de points par match en moyenne jusqu’à présent cette saison, donc cet accessoire pourrait atterrir des deux côtés.

Alex Caruso – 2,5 passes décisives O (-167) U (+128)

Chose intéressante, Alex Caruso a récolté plus de vols (13) que de passes (12) au cours des quatre premiers matchs de la saison. Il a terminé tous les matchs sauf un avec plus de deux passes décisives, ce qui rend le surcroît très attrayant. Cependant, ces sorties ont vacillé à la marque 2,5, faisant du « sous » une possibilité réaliste.

Derrick Rose – 1.5 3-Pointers Made O (+175) U (-233)

Derrick Rose a été un tireur de fête ou de famine au-delà de l’arc cette saison. Ce n’est pas qu’il ait eu le chaud et le froid (59,1% sur la saison), c’est que son volume a été irrégulier. Rose a un match à trois points 5 contre 8 et un match 4 contre 6 également, mais il n’a tiré que 2 contre 5 dans les deux autres matchs combinés.

Il est difficile de savoir à quoi s’attendre étant donné la différence drastique de volume, mais il est bon de savoir qu’il y a une forte probabilité qu’ils entrent quand il les tire. Peut-être organise-t-il une clinique de tir pendant la nuit de Joakim Noah ?