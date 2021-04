Jeudi Prop Prediction ⋆ .

Il y a une liste de sept matchs très prometteuse en NBA ce soir. Il y a de nombreux matchs et matchs de stars entre les prétendants aux séries éliminatoires sur la carte. Lorsque les meilleurs joueurs du jeu sont en action, avoir des accessoires de joueur NBA parmi vos choix de paris NBA est d’autant plus excitant. Les options d’aujourd’hui pour les choix de paris NBA incluent Marcus Morris, Théo Maledon et Robert Covington.

Prédiction de paris sur la NBA: Accessoires pour joueurs de la NBA | 8 avril

Marcus Morris Under 2.5 fait 3 pointeurs

Pour la deuxième journée consécutive, le jeu est le dessous sur un accessoire à 3 pointeurs fabriqué. Les chances de la NBA ont la ligne à 3 points de Morris à 2,5 lors du match de ce soir contre les Suns. C’est un chiffre auquel il n’a pas réussi lors de deux des trois derniers matchs. Alors qu’il filme à longue distance avec un clip impressionnant de 46,2% sur la saison, il est difficile de croire qu’il trouvera un grand succès de tir ce soir.

Une préoccupation avec Morris est le temps de jeu. Avec les Clippers de retour à pleine puissance, ce n’est pas exactement un verrou de dire que Morris verra beaucoup plus que sa moyenne de saison de 25,4 minutes dans un concours donné. C’est s’il arrive à ce nombre du tout, ce qu’il n’a pas fait mardi alors qu’il ne jouait que 24 minutes. Il a réussi à tirer six tentatives de 3 points au cours de ces deux douzaines de minutes, mais n’a frappé qu’une seule des six.

Gardez également à l’esprit que la mauvaise performance de Morris mardi s’est produite contre une défense des Trail Blazers qui se classe 19e en défendant le tir à 3 points cette saison. Il n’est tout simplement pas logique de dire que Morris sera meilleur au monde contre une unité des Suns qui n’a permis à ses adversaires de frapper que 34,4% de leurs 3 cette saison, à égalité pour la deuxième meilleure note de la NBA. Faites attention au bookmaker pour ce pari compte tenu de certaines différences majeures dans les cotes sur le marché. Alors que la mise de plus de 2 $ est loin d’être idéale, le dessous ici pour -180 est trop attrayant pour le laisser passer.

Theo Maledon Plus de 4,5 passes décisives

Il est un peu surprenant de voir que l’outil Awesemo NBA Player Props Tool était si convaincu de parier sur 4,5 passes décisives totales pour Maledon ce soir. Après avoir creusé plus profondément et référencé les cotes de paris de la NBA, cela a tout son sens. Maledon a brillé pour le Thunder hier soir dans une défaite contre les Hornets. Même lorsqu’on lui a accordé de grandes minutes cette saison, il a été incompatible avec sa production. Ce n’était pas le cas hier, car Maledon a marqué 25 points pour aller avec cinq rebonds, cinq passes décisives et une paire de blocs.

La nuit dernière a été facilement le meilleur match de Maledon depuis un certain temps. En fait, ce n’était que la troisième fois au cours des dix dernières années qu’il aurait dépassé la ligne de paris NBA de ce soir de 4,5 passes décisives. En dehors du temps de jeu et du potentiel qu’il a manifesté, les raisons solides pour soutenir une autre performance forte ce soir sont rares. Les Thunder affrontent également une autre équipe en dessous de la moyenne des Cavaliers, ce qui devrait aider un peu.

La vraie raison d’acheter cet accessoire réside dans la valeur du pari. Les chances au-dessus sont maintenant de +120 grâce au jus lourd dans l’autre sens. Bien que Maledon dépasse le total est loin d’être une garantie, dans ce scénario, cela se produirait suffisamment de fois pour prendre un prix de +120. Il est tout à fait logique que l’outil augmente le retour sur investissement attendu sur ce pari à 87%.

Robert Covington plus de 9,5 points

Cela a été une sorte de traîneau difficile pour Covington cette année. Bien qu’il ait été en mesure de fournir des moyennes décentes dans un certain nombre de catégories statistiques, la notation n’en fait pas partie. Covington entre dans le match de paris NBA de ce soir contre le Jazz avec en moyenne seulement 9,2 points par match sur la saison. C’est une coche en dessous de la ligne de pari des accessoires de joueur NBA de 9,5 points au total pour ce soir. Pourtant, le plus semble toujours être le meilleur jeu.

Jae Crowder a été évanoui dans cet article même hier alors qu’il se heurtait à la même solide défense de Jazz que Covington et les Blazers affronteront ce soir. Bien que les points soient plus difficiles à trouver contre le Jazz que presque toutes les autres équipes de la NBA, Portland aura peut-être un temps un peu plus facile étant donné que l’Utah est au match retour d’un dos à dos. Le temps de jeu n’a pas été un problème pour Covington toute la saison. En regardant les 10 derniers matchs, tant que Covington a vu ses 30 minutes d’action typiques, il a marqué à deux chiffres dans sept des neuf matchs.

Des huit derniers matchs des Blazers, le seul dans lequel Covington n’a pas atteint la ligne de paris NBA de ce soir de 9,5 points est venu alors qu’il n’a joué que 24 minutes. À moins qu’un scénario similaire ne se produise ce soir, Covington devrait pouvoir passer. Il a bien tiré ces derniers temps, et monter cette main chaude est un jeu raisonnable.

