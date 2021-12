Jeune conducteur, Révélation, Rookie, Nouvelles et Erreur de l’année

Chaque année, nous décernons nos propres prix de Formule 1… la saison telle que nous l’avons vue s’est réduite à dix domaines méritant une mention et des distinctions alors que 2021 touche à sa fin.

Le rédacteur en chef de GRANDPRIX247 Jad Mallak et l’éditeur Paul Velasco se sont associés pour disséquer les faits saillants d’une saison épique méritant des F1 Awards ou des mentions notables. Il s’agit de la première partie du déploiement en deux parties.

Jeune pilote de l’année : Lando Norris

Ce n’est peut-être plus un rookie, mais c’est toujours un jeune pilote, et Norris a relevé un défi cette année, sous la forme d’un nouveau coéquipier Daniel Ricciardo, du moins on le pensait, mais le jeune Britannique a été impressionnant surtout dans la première partie de la saison, terminant dans les cinq premiers dans neuf des dix premières courses, occupant la troisième place du classement des pilotes pendant un certain temps, alors que vous vous attendez à ce que Valtteri Bottas ou Sergio Perez soient là.

Il a décroché quatre podiums cette saison, la deuxième à Monza étant un moment fort, et même si sa pole en Russie était sublime, sa course là-bas était embarrassante, mais c’est le prix de l’inexpérience, et Norris a le temps en F1 de régler cela.

Paul Velasco : « Lando était la star du début de saison. Souvent embarrassant, le très coté Daniel Ricciardo dans l’autre McLaren. L’équipe est sortie de la bulle après le doublé bienvenu et populaire de Monza, mais maintenant que la poussière est retombée, Lando est sûr d’être en F1 pour longtemps.

Rookie de l’année : Yuki Tsunoda

Celui-ci est dur. Nous avions trois rookies cette année : Yuki Tsunoda (AlphaTauri), puis Mick Schumacher et Nikita Mazepin (Haas).

Nikita Mazepin est immédiatement hors de combat, le Russe n’ayant jamais montré qu’il était digne de son siège, même si vous lui accordez le bénéfice du doute car il conduisait le Haas au maniement vicieux et non développé, mais Mick Schumacher a réalisé des performances respectables. dans la même voiture se battant avec Williams lors de certaines courses. Ce n’était pas suffisant pour nous donner un bon indicateur de son niveau cependant.

Yuki Tsunoda était loin d’être parfait, voire erratique la majeure partie de la saison, mais la recrue japonaise a montré des éclairs de rythme de temps en temps. Il a bien commencé sa saison et a terminé par un week-end impressionnant à Abu Dhabi où il a largement dépassé son coéquipier en forme Pierre Gasly, remportant ainsi ce prix.

Paul Velasco : « Yuki est un pilote du genre tout ou rien à ce stade de sa carrière. Contrairement aux deux autres recrues, dans une relative obscurité, le Japonais de 21 ans était le plus jeune pilote sur la grille, et cela se voyait. Mais quand les bonnes choses ont eu du temps d’antenne, le jeune Yuki était excitant et d’une rapidité dévastatrice. Une autre année qu’il mérite ; sera-t-il un vainqueur de F1 ? Le temps nous le dira. »

Révélation de l’année : Carlos Sainz

Carlos Sainz a toujours été un pilote de type « sous le radar » depuis son entrée en Formule 1, l’Espagnol a notamment tenu tête à Max Verstappen à l’époque de Toro Rosso.

Rejoindre Ferrari cette année était un autre défi pour Sainz alors qu’il rejoignait l’équipe que Charles Leclerc avait élu domicile, mais cela n’a pas découragé la nouvelle embauche de la Scuderia.

Sainz a fait le tour de ses affaires calmement et sans ostentation, s’installant dans sa nouvelle équipe, s’habituant à sa nouvelle voiture, la SF21, et a lentement émergé dans un match sérieux contre Leclerc, donnant au Monégasque une bonne course pour son argent, terminant la saison 2 places d’avance au classement des pilotes, tout en remportant quatre podiums contre un seul pour son coéquipier très coté.

Ce qui fait de Sainz une révélation cette saison, c’est la vitesse à laquelle il s’est adapté à sa nouvelle équipe par rapport à d’autres pilotes de nouvelles équipes, comme Sebastian Vettel et surtout Daniel Ricciardo, les difficultés de l’Australien chez McLaren étant choquantes pour un pilote de son calibre.

Paul Velasco : « Pour faire simple, Carlos a volé la vedette chez Ferrari cette année. Après que Charles ait humilié Seb, cela n’allait jamais être une tâche facile pour le « nouveau garçon » de s’établir à Maranello au milieu de la popularité de son coéquipier dans l’équipe. À la fin, Carlos a fait son discours sur la piste et, pour moi, il est devenu le pilote hors pair du duo en rouge et une révélation. »

Journaliste de l’année : Mohammed Ben Sulayem

L’élection de l’ancien champion des rallyes des Émirats arabes unis en tant que nouveau président de la FIA a marqué une rupture avec le modèle consistant à toujours avoir un Européen à la tête de cette organisation, et l’effet de son élection ne s’estompera pas de sitôt, comme Ben Sulayem l’a été faire les bons bruits au sujet du changement depuis son élection.

Il reste à voir comment il se fraye un chemin à travers l’aquarium de requins dans lequel il vient de sauter, mais il a une longue histoire de succès et de réalisations, et rien ne dit qu’il ne continuera pas son habitude.

Il aura sans aucun doute une opposition et des détracteurs qui pourraient penser que Ben Sulayem est un outsider, mais je doute que cela découragera l’homme, alors que nous examinons un terme intéressant avec lui à la tête de l’instance dirigeante de la F1, la première fois qu’un non-Européen le fait. ce qui lui vaut le prix F1 de « Newsmaker de l’année ».

Paul Velasco : « La FIA a besoin d’un vent de changement pour souffler et peut-être de l’obtenir des Émirats arabes unis, car l’ambitieux Mohammed Ben Sulayem devient le premier pilote de course à diriger l’organisation. Pour commencer, il a beaucoup à faire pour mettre la F1 sur la bonne voie. Néanmoins, il semble être l’homme qu’il faut pour le poste. Maintenant, le temps le jugera. Bonne chance Monsieur le Président.

Erreur de l’année : le bouton magique d’Hamilton à Bakou

L’une des plus grandes forces de Lewis Hamilton en tant que pilote de F1, c’est qu’il commet rarement des erreurs, mais quand il le fait, elles sont généralement coûteuses, et cela s’applique à son erreur après le redémarrage de la course à Bakou, où une période de drapeau rouge a suivi le pneu de Max Verstappen. éruption et DNF conséquent.

Hamilton avait toutes les chances de porter un coup puissant à l’avance de Verstappen au classement, avec 25 points en jeu. Et en gardant à l’esprit que la paire rivale a atteint la finale de la saison à égalité de points, l’erreur de Hamilton est encore plus coûteuse.

Au fur et à mesure que cela s’est passé, le Britannique a bloqué ses pneus avant en freinant dans le virage 1 après avoir pris le dessus sur Sergio Perez, qui était le premier, et s’est retrouvé dans la zone de dégagement, rejoignant le dernier avec trop peu de tours pour récupérer.

La raison s’est révélée plus tard être un « bouton magique » utilisé pour chauffer les freins lors des tours de formation, que le septuple champion a poussé par erreur, déplaçant la polarisation des freins vers l’avant et provoquant le blocage.

Pas une erreur de pilote conventionnelle, mais une erreur néanmoins, ce qui en fait le prix F1 de « l’erreur de l’année ».

Paul Velasco : « Nous avons tous vu l’erreur. Alors que la piste de Bakou tourne à gauche après le départ, Lewis s’est trompé, s’est freiné plus que le bouton pas si magique (ou quoi que ce soit!) « Lewis ne fait jamais d’erreur ! » déclara Toto. Pas vrai. Il l’a fait à Bakou et, en fin de compte, ces points auraient pu faire la différence cruciale. Une erreur flagrante et coûteuse.

Demain, nous organiserons la deuxième partie de notre indulgence annuelle, les 2021 F1 Awards à la GRANDPRIX247.