Jeune et visionnaire: rencontrez les finalistes du prix de jeune entrepreneur de l’année aux . Awards

Faire le saut entrepreneurial à tout âge peut être intimidant. Démarrer et exploiter une startup dans la vingtaine, voire l’adolescence, demande du courage et de la vision.

Notre prix du jeune entrepreneur de l’année célèbre les fondateurs de startups du nord-ouest du Pacifique qui ont 30 ans ou moins à un moment donné en 2020 ou 2021. L’année dernière, la cofondatrice de Legalpad, Sara Itucas, a remporté cet honneur.

Les finalistes de cette année incluent six étoiles montantes de la communauté des startups qui ont non seulement surmonté les défis de l’entrepreneuriat, mais aussi traversé une pandémie mondiale.

Le vote de la communauté est maintenant en cours dans 13 catégories de prix . dans le cadre de notre 13e célébration annuelle de la technologie du Pacifique Nord-Ouest. Le vote communautaire, qui se terminera le 30 avril, sera pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges. Le 20 mai, nous annoncerons les gagnants en direct aux . Awards virtuels, présentés par Wave Business.

Soumettez vos votes ci-dessous, récupérez vos billets et continuez à faire défiler les descriptions de chaque finaliste pour le Jeune entrepreneur de l’année, présenté par First Tech. Les finalistes sont classés par ordre alphabétique de leur prénom.

Aran Khanna

Aran Khanna, PDG et co-fondateur de Reserved.ai.

Aran Khanna est PDG de Reserved.ai, une startup de Seattle proposant des logiciels pour automatiser la gestion des coûts des dépenses liées au cloud des entreprises.

Khanna a précédemment cofondé Glia Intelligence, un cabinet de conseil en apprentissage automatique pour la vente au détail physique. Il a également travaillé en tant qu’ingénieur IA chez Amazon Web Services et a effectué un stage chez Microsoft Azure.

. a déjà écrit à propos de Khanna lorsque son stage sur Facebook a été annulé après avoir révélé une faille dans l’application Messenger de la société de médias sociaux.

Khanna a cofondé Reserved.ai en 2019 avec Nikhil Khanna, son jeune frère, et Daniel Christianto. Il est diplômé de la Lakeside High School, de l’Alma Mater de Bill Gates et de l’Université Harvard.

Lire la suite: Ex-AWS, les employés d’Azure lèvent 3,3 millions de dollars pour une start-up de Seattle qui aide les entreprises à économiser sur les coûts du cloud

Avi Schiffmann

Avi Schiffmann, fondateur de nCov2019.live. (Photo LinkedIn)

Avi Schiffmann est le fondateur de nCov2019.live, un site Web qu’il a lancé début janvier 2020 pour suivre les données et informations émergentes sur l’épidémie de virus COVID-19. Ses efforts ont attiré l’attention internationale et des millions de visiteurs sur le site.

Au cours de l’année écoulée, Schiffmann a continué à entretenir et à améliorer le site, y compris l’ajout récent de données sur les vaccins.

Ce printemps, Schiffmann obtiendra son diplôme de la Mercer Island High School, située juste à l’extérieur de Seattle, et débutera à l’Université Harvard à l’automne.

Lire la suite: Un lycéen près de Seattle construit un site Web pour servir de lieu de référence pour l’information sur les coronavirus

Kwame Boler et Claudius Mbemba

Kwame Boler, à gauche, et Claudius Mbemba, cofondateurs de Neu. (Photos Neu)

Kwame Boler et Claudius Mbemba sont les co-fondateurs de Neu, une plate-forme qui fournit des services de nettoyage aux hôtes Airbnb. La startup basée à Seattle compte actuellement neuf employés et a clôturé un tour de table de 700 000 $ en octobre.

Comme de nombreuses entreprises l’année dernière, la pandémie de COVID-19 a jeté une ombre noire sur l’entreprise en croissance de Boler et Mbemba et l’avenir semblait incertain. Malgré une première baisse d’activité, les choses ont commencé à s’améliorer avec la reprise des réservations de locations saisonnières et la reprise de Neu.

Diplômé du New Jersey Institute of Technology, Boler est un ancien ingénieur de Boeing qui a eu l’idée de Neu alors qu’il travaillait dans la gestion immobilière. Mbemba, diplômé de l’Ohio State University, a précédemment travaillé comme ingénieur chez Microsoft et est également actuellement directeur des investissements en capital-risque pour Startup Haven.

Neu a participé à la 11e cohorte Techstars Seattle et a atteint la finale de la série Elevator Pitch de . en 2018.

Lire la suite: Après une pandémie de ralentissement, la start-up de nettoyage Airbnb Neu rebondit et lève 700K $

Michael Petrochuk

Michael Petrochuk, co-fondateur et directeur technique de WellSaid Labs.

Michael Petrochuk est co-fondateur et directeur technique de WellSaid Labs, une startup développant des voix plus réalistes alimentées par l’IA. Le produit WellSaid Studio permet aux utilisateurs de créer des voix off à partir de sa bibliothèque de voix avec synthèse vocale.

La société est sortie de l’incubateur de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle en 2019, où Petrochuk et le co-fondateur Matt Hocking ont commencé à travailler ensemble. Ils ont intégré l’éthique d’AI2 consistant à appliquer l’IA pour le bien commun à la mission de l’entreprise.

Petrochuk est diplômé de l’Université de Washington et stagiaire chez Uber, Google et Lattice, une startup rachetée par Apple.

Lire la suite: AI2 donne naissance à WellSaid, une startup qui synthétise des voix incroyablement réalistes

Stéphanie Strong

Stephanie Strong, fondatrice et PDG de Boulder. (Photo de Boulder)

Stephanie Strong est la fondatrice et PDG de Boulder, un programme de traitement de la toxicomanie basé sur une application pour les personnes souffrant de troubles liés à l’usage d’opioïdes.

Une alternative aux cliniques physiques, Boulder vise à fournir un soutien aux patients quand et où ils en ont besoin. La startup basée à Portland construit à la fois une plate-forme numérique et une équipe de soins cliniques.

Strong était auparavant un associé spécialisé dans les services de santé et la technologie dans une société de capital-risque de New York. Elle a été lauréate Forbes 30 under 30 en soins de santé en 2019 et est diplômée de la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke.

Lire la suite: La startup de Portland vise à traiter la dépendance aux opioïdes avec la technologie car elle lève 10,5 millions de dollars et s’associe à Premera.

