Jeune promesse de Guadalajara, Oscar Hernández réitère son triomphe à Tijuana, au Mexique

Avec un coup d’autorité, la jeune promesse de Guadalajara, Oscar Hernández, a réitéré son triomphe à la frontière de Tijuana, en Basse-Californie, en battant le local Edwin Reyes à travers les scores, dans un duel convenu de quatre épisodes sur l’échelle des super poids coq.

En apparaissant pour la deuxième fois au Grand Hotel Tijuana, au sein du panneau publicitaire attractif de nouvelles valeurs que Bx Romble Boxing offrait vendredi 12 novembre dernier, une entreprise dirigée par l’homme d’affaires enthousiaste Cristian Curiel, le jeune boxeur qui est formé par le l’entraîneur légendaire Chepo Reynoso, au gymnase Julian Magdaleno de Guadalajara, Jalisco, a fait preuve d’un grand talent et d’une grande domination en maîtrisant son adversaire enhardi Edwin Reyes avec d’excellentes combinaisons.

Après quatre épisodes intenses, les trois juges ont offert des scores identiques de 40-36, auxquels Oscar Hernández a ajouté sa troisième victoire dans une carrière professionnelle prometteuse.

Entre câlins et cris de joie, le talentueux et jeune boxeur s’est dit reconnaissant et très heureux de la victoire obtenue, ce qui l’engage à continuer à offrir son meilleur effort dans la salle d’entraînement, en veillant à ce que les combats soient gagnés avec travail et discipline. .

« Je suis reconnaissant à mon équipe de travail, pour leur soutien et leur confiance, avec le promoteur (Bx Romble Boxing) pour m’avoir donné l’opportunité de revoir l’action contre une belle foule telle que Tijuana ».