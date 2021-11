Jeunes de cœur! Des voyages aux cours interactifs en direct, GetSetUp se prépare à rendre la vie et l’apprentissage plus amusants pour les seniors

Deval Delivala, co-fondateur et vice-président directeur, GetSetUp a déclaré : « Nous sommes ravis d’utiliser cette prochaine ronde de financement pour adapter notre technologie aux besoins des personnes âgées à travers le monde ».

Curieux de savoir ce qu’offrirait un hub numérique pour les seniors qui aiment voyager et suivre des cours interactifs en direct ? Voici la chose – Tout!

Aileen Lee, fondatrice et associée directrice de Cowboy Ventures a demandé à sa mère de 80 ans de suivre un cours virtuel sur la plate-forme GetSetUp et un jour plus tard, elle était totalement « entichée » des cours sur la préparation de plats indiens, l’exercice, le mandarin et plus encore !

Selon les mots de Lee : « Ma mère l’appelle ‘GSU’ comme si c’était une université. Il est impératif de voir à travers la croissance d’une telle excellente plate-forme pour les personnes âgées.

Pour l’amour d’apprendre ! Le nouveau financement de GetSetUp de 10 millions de dollars

Pas étonnant que GetSetUp ait réussi à lever 10 millions de dollars dans son nouveau financement par le biais de bons de souscription « simple agreement for future equity » (SAFE), qui a été dirigé par Cowboy Ventures et LightShed Ventures d’Aileen Lee, à la suite d’un tour de table de 11 millions de dollars en octobre de l’année dernière.

GetSetUp a pris d’assaut le monde numérique pour de nombreuses raisons, la plus évidente étant qu’il « crée une communauté qui engage activement ses membres, renforce leur confiance avec la technologie » et a « la connaissance de la population +50 dans le monde », Rich Greenfield avec LightShed Ventures souligne ce qui fait de GetSetUp une « énorme entreprise ».

Exprimant son enthousiasme, Deval Delivala, co-fondateur et vice-président directeur, GetSetUp informe « Nous sommes ravis d’utiliser cette prochaine ronde de financement pour adapter notre technologie afin de répondre aux besoins des personnes âgées à travers le monde ».

Delivala ajoute : « Je cherche à utiliser une partie de ce financement afin que nous puissions offrir plus de cours, une plus grande variété dans des langues plus diverses et en utilisant une technologie plus simple. »

Dans une conversation franche avec FinancialExpress.com, Deval Delivala, co-fondateur et SVP, GetSetUP, partage ce que la plate-forme signifie pour les personnes âgées. Sur les 4 millions d’utilisateurs de la plate-forme répartis dans plus de 160 pays, plus de 500 cours interactifs en direct sont dispensés tout au long de la semaine. Ces cours sont dispensés aux seniors et dispensés par des seniors.

Une caractéristique notable est que non seulement les seniors viennent sur la plate-forme pour apprendre, ils deviennent également des créateurs eux-mêmes et ils enseignent leur passion comme leur plat ou leur activité préférée aux autres !

Du point de vue des voyages, la pandémie en cours a laissé la plupart des personnes âgées se sentir plus isolées que jamais, d’autant plus que la plupart de leurs engagements sociaux directs se sont arrêtés pendant le verrouillage. Dans tout le pays, la plupart des personnes âgées se sentaient enfermées chez elles, elles ne pouvaient pas voir leurs proches en face à face et « passer au numérique » est également devenue leur nouvelle norme. Voici comment GetSetUp a rendu la vie plus facile et plus heureuse pour les personnes âgées.

Dites-nous en plus sur GetSetUp du point de vue d’un voyageur indien.

GetSetUp est une communauté mondiale. Nos membres en Inde ont de nombreuses opportunités d’apprendre des membres qui vivent partout dans le monde. Lorsque notre communauté partage une promenade virtuelle de l’endroit où ils vivent, partage une cuisine locale et sa signification dans une classe, cela crée une expérience immersive unique.

Les voyages sont également un excellent moyen pour notre communauté de partager des histoires, des images, de revivre de vieux souvenirs et de partager des itinéraires entre eux. Des experts sont venus parler de sujets de niche tels que les voyages liés à la photographie animalière, la préparation de randonnées, l’observation des oiseaux ou simplement le suivi d’un sentier gastronomique dans une ville/un État en particulier.

Nous enseignons également des choses liées au voyage comme la réservation de vos billets en ligne, la planification de vos dépenses dans une feuille de calcul, l’utilisation des services bancaires numériques lorsque vous voyagez, la numérisation de vos documents avant un voyage et l’utilisation de cartes pour mieux planifier votre voyage.

Quelles campagnes de voyage spécifiques et uniques ont le mieux fonctionné pour vos voyageurs indiens et partagez quelques exemples spécifiques qui sont uniques à votre public – les personnes âgées ?

Notre communauté est très fréquentée et ils ont tous de bonnes histoires de voyage et des conseils à partager. Par exemple, un membre a 70 ans et a expliqué comment elle s’était préparée pour le camp de base. Un autre a expliqué à quel point il aimait faire de la randonnée et vivre dans des auberges de jeunesse lorsqu’il voyageait et comment les voyages pouvaient être abordables, même en Europe.

Quelques exemples de cours que nous avons déjà fait sont ci-dessous.

Voyagez avec Rick Steves

Carnets de voyage : Voyagez en Turquie avec Avi

Carnets de voyage : conseils de voyage par Vibhuthi

Carnets de voyage : Voyagez en Assam avec Avi

Promenade virtuelle : journée amusante à Fort, Mumbai avec Hashim

Partagez les 5 tendances de voyage populaires qui se dessinent et qui sont les 5 destinations préférées des voyageurs indiens.

Je pense que comme le reste d’entre nous, tout le monde veut faire son prochain voyage ! Avec tous les problèmes de visa et les restrictions de voyage mondiales, les endroits en Inde même suscitent beaucoup d’intérêt. Nous avons récemment réalisé un sondage et les principales destinations qu’ils souhaitent visiter une fois qu’ils le peuvent sont le Meghalaya, les Maldives, l’Andaman et le Cachemire.

Vous attendez-vous à ce que les voyageurs indiens âgés abandonnent les voyages de vengeance et optent pour des modes de voyage plus conservateurs tels que les voyages virtuels ?

Ce n’est pas l’un ou l’autre, une classe virtuelle ; un itinéraire partagé peut vous aider à mieux planifier un voyage. Le voyage virtuel est un excellent moyen de découvrir un endroit avant d’y aller, d’avoir un aperçu de la vie dans ce pays/cette ville et d’entendre d’autres voyageurs partageant les mêmes idées. Par exemple, nous avons organisé une visite virtuelle de l’Espagne avec quelqu’un qui y vit, et c’est un excellent moyen d’en apprendre davantage sur la culture, les coutumes et la cuisine. De plus, certains membres de notre communauté ont commencé à proposer des visites à pied de la ville en petits groupes – pour mieux connaître votre ville. Nous en avons quelques-uns à venir à Mumbai, Delhi, etc. Vous pouvez visiter GetSetUp.io et rechercher des voyages et réserver les prochains cours de voyage !

