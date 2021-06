Jeunes pères ? Voici comment vous pouvez assurer l’avenir financier de votre enfant

En tant que père, vous devez tenir compte des éventualités qui protégeront vos enfants des problèmes financiers, que vous soyez ou non dans les parages.

La 13e enquête annuelle de T Rowe Price sur les parents, les enfants et l’argent réalisée par une société d’investissement mondiale a révélé que 41% des parents ont déclaré qu’ils n’aimaient pas parler de finances avec leurs enfants, en grande partie (56%) parce qu’ils pensaient que leurs enfants étaient «trop jeunes pour comprendre . Étonnamment, 63% des personnes interrogées dans le même sondage ont déclaré avoir appris l’argent de leurs parents.

Pour un enfant, un parent peut commencer par lui enseigner l’épargne, lui apprendre la budgétisation et poursuivre la conversation. Donnez une allocation à votre enfant et suivez comment il la dépense. Offrez-leur un petit incitatif s’ils épargnent. Faites-en une partie de leur routine afin de pouvoir jeter les bases de leur avenir radieux.

À n’importe quelle étape de votre vie, avoir un plan financier bien pensé est la clé pour accumuler et créer de la richesse. Le besoin d’un plan financier augmente, encore plus, lorsque vous devenez père. Construire l’avenir de votre enfant, brique par brique, et répondre à ses besoins présents et futurs deviennent le but de votre vie. Vos budgets et vos dépenses subiront des remaniements massifs, car de nombreuses dépenses liées aux besoins du bébé s’ajouteront.

Il est toujours conseillé de s’assurer des certitudes favorables dans la vie. En tant que père, vous devez également tenir compte des éventualités qui protégeront vos enfants des difficultés financières, que vous soyez ou non dans les parages. Pour couvrir ces besoins à court et à long terme de votre famille, il est de la plus haute importance de commencer la planification financière le plus tôt possible en tant que parent.

Construire des objectifs

En tant que père, ne considérez pas les dépenses prénatales et postnatales comme les dépenses les plus importantes. Considérez-le en termes d’étapes importantes comme l’éducation, la santé et le mariage. Divisez vos objectifs en objectifs à court, moyen et long terme. Les dépenses à court terme comprendront des dépenses telles que les dépenses postnatales, les frais de scolarité et les dépenses parascolaires. Les dépenses à mi-parcours comprendraient les frais d’obtention du diplôme et de post-diplôme. Les dépenses à long terme incluraient les dépenses de santé ou les dépenses de mariage.

Pour vous assurer que vous êtes confortablement en mesure d’atteindre ces objectifs monétaires, établissez un budget chaque mois et respectez-le. La vie est imprévisible et des dépenses supplémentaires peuvent survenir à tout moment. Par conséquent, il est sage d’être conscient que votre écart ne dépasse pas 10 %.

Investissez pour répondre aux besoins éducatifs de votre enfant

Si vous êtes parent, la plus grande priorité dans votre vie est d’assurer l’avenir de votre enfant. Surtout dans les familles indiennes, il est ancré dans l’esprit des enfants que l’éducation est un cadeau qui vous fera voyager. Il est naturel pour vous, en tant que père, de vouloir les meilleures opportunités et la meilleure éducation pour vos enfants. Cependant, les coûts sont toujours une préoccupation majeure. Au cours des dernières décennies, depuis que les coûts de l’éducation ont grimpé en flèche, les parents ont dû débourser une grande partie de leurs économies pour offrir à leurs enfants les bonnes opportunités.

Cependant, en travaillant tôt sur un plan d’épargne, vous pouvez réduire le fardeau d’une dette élevée et payer vos études. Le temps et la cohérence peuvent être vos meilleurs alliés si vous choisissez de les utiliser judicieusement. Le choix d’un plan d’investissement algorithmiquement précis avec une combinaison d’investissements à faible risque comme l’assurance et les obligations d’État, et d’investissements à forte croissance comme les actions est crucial. Plus tôt vous commencez, mieux c’est.

Assurance-vie pour votre enfant

La principale raison pour laquelle vous devriez investir dans une assurance-vie est d’avoir une couverture suffisante pour votre enfant s’il développe des problèmes de santé. L’assurance propose également des avenants supplémentaires qui vous permettent d’acheter plus de couverture à l’avenir sans avoir à passer par un examen médical.

Une partie de la politique va également vers la construction d’une valeur de rachat. Choisir le bon régime d’assurance qui répond à vos besoins actuels et futurs vous donnera plus de place pour construire un investissement. Cette valeur en espèces peut être consultée pour n’importe quelle raison, vous assurant ainsi de disposer de fonds suffisants pour les éventualités futures.

Économisez et apprenez à vos enfants comment épargner

Économiser de l’argent est l’un des aspects les plus importants pour garantir une base financière et créer un patrimoine. Pourtant, la plupart d’entre nous en réalisent l’importance par essais et erreurs au fur et à mesure que nous grandissons. En enseignant aux enfants l’importance d’épargner et d’investir, nous pouvons responsabiliser la prochaine génération et nous assurer qu’ils sont guidés financièrement.

De nombreuses coopératives de crédit et banques proposent des comptes d’épargne pour enfants. Les parents peuvent être copropriétaires de ces comptes et cela peut être un outil précieux. Plutôt qu’une allocation en espèces, vous pouvez mettre en place un transfert d’allocation récurrent. Cela peut permettre à l’enfant de jouer un rôle plus actif dans la gestion de son argent tout en gagnant des intérêts. Comme les parents restent copropriétaires de ces comptes, ils peuvent les aider à superviser les activités et offrir des conseils de gestion de l’argent au besoin.

Alors, notez vos objectifs financiers et rédigez votre plan financier aujourd’hui, ce qui sera le début d’un avenir radieux à venir.

Par, Praveen Menon, directeur des ressources humaines, IndiaFirst Life Insurance

