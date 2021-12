Jeux 120FPS sur Mac – Abonnement GeForce NOW RTX 3080 [Video]

. a déjà fait un aperçu de GeForce NOW. Mais depuis lors, non seulement le nouveau MacBook Pro avec un écran ProMotion 120 Hz est sorti, mais NVIDIA a également lancé un tout nouveau niveau d’adhésion pour GeForce NOW qui, avec les nouveaux MacBooks, offre une amélioration majeure des performances.

Adhésion RTX 3080

NVIDIA vient de lancer l’abonnement GeForce NOW RTX 3080 ; qui est alimenté par des serveurs de 3e génération avec des GPU de classe RTX 3080. Cela signifie que toute personne ayant cet abonnement obtiendra des performances jusqu’à 1440p 120fps sur les jeux que vous diffusez. Et pour ceux qui ont le nouveau MacBook Pro ; vous pourrez découvrir la fluidité du jeu HFR sans connecter un écran externe.

Jeu à faible latence

Lors de la diffusion en continu de jeux et en particulier de jeux en ligne, la latence est un problème énorme. Le nouvel abonnement RTX 3080 offre la latence la plus faible possible sur GeForce NOW, vous permettant de vous assurer que vous avez le meilleur engagement possible avec les jeux que vous diffusez. Pour quelqu’un impliqué dans le jeu compétitif, c’est une fonctionnalité indispensable.

GeForce NOW n’a jamais eu de bibliothèque de contenu manquante. Mais ils incluent désormais dans la bibliothèque des jeux qui sont directement compatibles avec les fonctionnalités d’abonnement RTX 3080. Des jeux comme Cyberpunk 2077, Guardians of the Galaxy, Crysis Remastered et Far Cry 6, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’un des meilleurs aspects de cette adhésion est la liberté de personnaliser votre expérience de jeu avec chaque jeu individuel. Avec chaque jeu, vous pouvez modifier les paramètres graphiques individuels pour affiner l’expérience du jeu auquel vous jouez. Ce n’est qu’une des nombreuses façons dont GeForce NOW offre cette expérience de jeu sur PC aux utilisateurs de Mac.

En tant qu’utilisateur de Mac, il est difficile de trouver une bonne solution pour jouer sans avoir à sauter à travers un tas de cerceaux. Heureusement, GeForce NOW fait du Bootcamping et des GPU externes une chose du passé. Il n’y a jamais eu de solution aussi simple pour les jeux haut de gamme sur Mac comme celle-ci. Et c’est pourquoi nous vous encourageons vivement à découvrir et à essayer GeForce NOW gratuitement.

