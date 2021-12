Jeux à jouer après un déjeuner ou un dîner en famille | Vie

Dans des moments très spéciaux, comme Noël, il y a des déjeuners ou des dîners en famille qui sont inévitables et qui peuvent devenir extrêmement amusants juste au moment où la nourriture est épuisée et puisque nous pouvons jouer à quelques jeux amusants, pour s’amuser avec toute la famille.

Lorsque nous dînons ou déjeunons avec toute la famille, il est intéressant de le rendre le plus agréable et amusant possible.

Pendant ce qui est le dîner ou le déjeuner lui-même, nous pouvons discuter avec les autres, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est la nourriture, donc tout ce qui pourrait être de l’ennui est clairement dilué.

Le sujet vient lorsque nous avons terminé, car à ce moment-là, une excellente idée serait de pouvoir jouer à une série de jeux très amusants que nous pouvons partager en famille, afin que tout le monde se sente intégré et que le plaisir soit une facette que tout le monde apprécie.

Au cas où vous n’en pensez pas ou que vous n’en avez que quelques-uns en tête et que vous voulez en savoir plus, nous avons compilé une série de jeux auxquels vous pouvez jouer en famille pour que tout le monde s’amuse.

Voyons quels sont ces jeux.

Index des contenus :

Les cartes

C’est quelque chose qui ne peut jamais manquer dans une réunion de famille ou d’amis. Un bon deck nous permettra de jouer à différents types de jeux, de sorte que la polyvalence à elle seule est quelque chose d’extrêmement positif.

Grâce au deck on peut jouer Menteur, à l’âne, à la Briscola, à la Mus et des possibilités infinies qu’il serait presque impossible de tous les mettre dans le même article.

L’avantage des cartes, c’est qu’elles sont valable pour tous les âges, car il existe des jeux auxquels les adultes et les enfants peuvent jouer. De plus, c’est un bon moyen de créer des liens entre les plus grands et les plus jeunes, de leur apprendre tout ce qu’ils savent.

Détecteur de mensonges

Dans ce jeu, nous n’avons besoin que d’un papier et d’un stylo, c’est aussi simple que cela. Chaque personne qui joue doit écrivez trois ou quatre choses sur votre vie personnelle, mettre en place moitié moins vrai.

Le fait est que le reste des joueurs va devoir savoir lequel d’entre eux est le faux à partir d’une série de questions variées. Le gagnant est celui qui découvre le plus de menteurs.

Comme vous pouvez le voir, c’est un jeu vraiment amusant et un autre auquel n’importe qui, de n’importe quel âge peut participer et s’amuser beaucoup.

Jeux d’imitation

Un autre des jeux les plus réussis sont ceux qui ont à voir avec mimétisme.

Par exemple, bon nombre de films ou de séries sont mis dans un sac que l’un des participants doit faire par mimétisme, sans aucun son, afin que les autres puissent deviner lequel il montrait avec ses gestes.

La personne qui sait le plus souvent quel est le film, la série, le sport ou quoi que ce soit d’autre qui a été mis sur les papiers gagne.

Les jeux de société ne manquent jamais et en ces temps peuvent être très nécessaires. Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs jeux de société multijoueurs en ligne, à la fois pour PC, mobile ou console.

Bingo

Un autre des jeux des classiques pour jouer en famille est le bingo. Qui n’a pas eu un jeu de ce type construit en plastique et pour poser la grosse caisse sur la table ?

C’est un jeu simple à comprendre, auquel tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, car il est amusant pour les enfants et les personnes âgées.

C’est si simple que nous n’avons pas besoin d’acheter un Bingo dans un magasin, puisque les numéros ou les boules, les cartouches et tout ce qui a à voir avec ce jeu, peuvent être créés à la main à la maison.

Devine qui je suis

Cet autre jeu dans lequel la seule chose dont nous aurons besoin est un crayon ou un stylo et du papier.

Dans ce rôle nous écrivons un personnage célèbre, nous mettons le papier dans le front de celui à notre droite. Ceci est fait pour que personne ne sache quel personnage a joué.

A partir de là, chacun, au moyen de questions dont la réponse est oui ou non, doit devinez quel personnage C’est celui qui a été mis sur son front.

Boule de papier

Avec ce jeu, vous faites un grosse boule de papier et nous allons la fixer avec du ruban adhésif. Une fois cela fait, tous les participants se passeront le ballon et diront un mot sur un sujet qui a été préalablement proposé (quel qu’il soit) lorsqu’ils le recevront.

Si plus de 10 secondes s’écoulent avant qu’il ne prononce ce mot, cette personne est disqualifiée. Cela se produira également si vous répétez un mot qui a déjà été dit.

Que ce soit en personne ou à distance, les jeux mobiles pour deux ou trois personnes que nous vous proposons dans cette liste vous aideront à passer du temps à jouer avec vos amis. Découvrez lesquels sont les meilleurs.

Banal

C’est lui jeu classique au moment de terminer le dîner ou le déjeuner, depuis sa création, il connaît un succès retentissant.

Mais il n’est pas nécessaire que ce soit un jeu acheté, mais nous pouvons parfaitement le produire nous-mêmes, en fabriquant les cartes à la main et en créant un dessin avec les petits fromages de ce jeu classique.

Le système de jeu de Trivial est simple. Ils se font questions sur différents sujets, selon l’endroit où il a atterri avec le jeton, pour obtenir une partie d’un fromage qui une fois terminé le jeu est fait.

C’est très amusant et sera valable pour tous les âges, tout dépendra du niveau des questions.

Recherche de trésor

Ça peut être amusant d’y aller cacher des petits secrets autour de la maison à trouver par les participants. Il peut s’agir de petits chocolats, de collations ou autres.

Ce jeu serait gagné par celui qui en trouverait le plus. Il est idéal surtout pour les enfants qui se réunissent en famille, bien que pour les adultes, cela puisse aussi être amusant.

Devinettes

C’est un classique absolu. Ils peuvent être joués en disant simplement une énigme par personne attendre que les autres les résolvent ou les écrire sur quelques papiers et chacun en sort un d’un sac pour que chacun puisse trouver la solution.

Le fait de sortir les énigmes écrites d’un sac est plus au cas où il y aurait des gens qui ne connaissent pas beaucoup d’énigmes et peuvent donc participer à ce jeu sans problème.

Rien de tel que de réunir toute la famille pour regarder une comédie. Par conséquent, nous avons compilé certaines des vidéos les plus amusantes disponibles sur Netflix, HBO ou Amazon Prime Video.

Jeux de société

La dernière chose serait d’avoir à la maison des jeux de société d’une vie tels que Parcheesi, The Game of the Goose, Monopoly, Uno ou Dominoes entre autres.

Évidemment, ces jeux sont vraiment amusants et certains nous accompagnent toute notre vie. Qui n’a pas joué Parcheesi ou Goose ?

Comme vous pouvez le voir, nous pouvons nous amuser après avoir terminé le dîner ou le déjeuner avec notre famille ou nos amis, grâce à différents jeux qui peuvent faire en sorte que tout le monde, quel que soit son âge, passe le meilleur moment possible.